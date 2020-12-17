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Компания Xiaomi 2021 год может начать с анонса ещё одного смартфона серии Redmi Note 9. Модель с номерами M2007J22G, M2007J22R и M2007J22C была замечена в базе данных таиландского регуляторного органа NBTC. Ожидается, что в продажу смартфон поступит как Xiaomi Redmi Note 9T и будет официально доступен в России.

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Грядущая новинка получит жидкокристаллическую панель формата Full HD+ с размером 6,53 дюйма по диагонали. Защиту экрана будет обеспечивать стекло Gorilla Glass пятого поколения, а корпус устройства будет изготовлен из пластика.

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Сердцем Redmi Note 9T выступит 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 800U с частотой от 2,0 ГГц до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC3. Отметим, что до сих пор за пределами Китая не продаются смартфоны семейства Redmi Note 9 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Напомним, что в России пользователям доступны модели Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, которые могут работать только в сетях стандарта 4G LTE.

Грядущая новинка обзаведётся основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K ULTRA HD при 30 к/сек. Фронталка будет представлена 13-мегапиксельным датчиком изображения. Одной из особенностей смартфона станут стереофонические динамики и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

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Xiaomi Redmi Note 9T оснастят 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256 ГБ в зависимости от модификации. Дактилоскопический сенсор для разблокировки девайса расположится на правом торце. Из прочего отметим инфракрасный излучатель для управления бытовой техникой, выход под наушники, адаптеры Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 5 и поддержку Near Field Communication.

На рынке модель появится с предустановленной прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Появление смартфона в регуляторном органе NBTC означает, что премьера уже не за горами. При этом точная дата анонса Xiaomi Redmi Note 9T пока что неизвестна. О ценах тоже информации нет.