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Компания Qualcomm анонсировала ещё один процессор. Новинка называется Snapdragon 678 и является чуть улучшенной версией однокристальной системы Snapdragon 675, которая появилась ещё в 2018 году. Новый чип ориентирован на смартфоны среднего класса.

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По словам производителя, Snapdragon 678 отличается высокой энергоэффективностью и улучшенным по сравнению с предшественником возможностями работы с камерой. Однокристальная система обладает двумя ядрами Kryo 460 на базе Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц. Также есть энергоэффективный кластер, представленный шестью ядрами Cortex-A55. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 612. Этот же GPU используется и в Snapdragon 675, но разработчики утверждают, что возможности видеочипа были улучшены.

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Само изделие изготовлено по нормам 11-нанометрового технологического процесса. За работу в сетях четвёртого поколения отвечает модемная плата Snapdragon X12 LTE. Сети 5G однокристальная система не поддерживает. В состав мобильного процессора вошли адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и NFC.

В смартфонах на базе системы-на-чипе Snapdragon 678 мы увидим до 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4, Near Field Communication и Full HD+ дисплеи с 10-битной глубиной цвета. Что касается камер, заявлена поддержка датчиков изображения разрешением до 192 Мп и возможность записывать видео в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 30 FPS. За это в процессоре отвечает 14-битный чип Qualcomm Spectra 250L ISP.

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Snapdragon 675 в 2019 году появился в смартфонах Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Samsung Galaxy A70s, Meizu 16Xs, vivo U20 и др. В каких моделях мы увидим Snapdragon 678, пока что не уточняется. Первые устройства появятся на рынке в начале 2021 года.