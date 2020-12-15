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Компания Xiaomi может закончить нынешний год анонсом флагманских смартфонов Mi 11 и Mi 11 Pro на 5-нанометровом процессоре Snapdragon 888 5G, середняка Redmi K40 и 4K-телевизора Mi TV Q1. На просторах всемирной паутины уже появились технические характеристики телевизора китайского производителя.

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Грядущая новинка получит 55-дюймовую панель на квантовых точках с разрешением 3840 x 2160 точек, что соответствует формату 4K ULTRA HD. Дисплей обзаведётся поддержкой стандарта HDR10+, Dolby Vision и Reality Flow. Номинальное энергопотребление составит 180 Вт.

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Телевизор будет работать на базе операционной системы Android TV и получит поддержку голосового помощника Google Assistant. Из интерфейсов отметим разъём HDMI 2.1 для консолей нового поколения, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц.

Стоимость Xiaomi Mi TV Q1 составит примерно 800 долларов. Дата анонса пока что не уточняется. В завершение добавим, что в России южнокорейская компания Samsung уже давно продаёт телевизоры, оснащённые панелями на квантовых точках. В зависимости от модели стоимость 55-дюймового QLED-решения формата 4K ULTRA HD линейки 2020 года составляет от 75 000 рублей до 150 000 рублей.