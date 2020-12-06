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5 интересных смартфонов, выпущенных в ноябре 2020 года

Ноябрь порадовал нас в первую очередь моделями среднебюджетного ценового сегмента.
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В прошлом месяце мы увидели несколько интересных смартфонов, но все флагманы, которые должны были появиться в 2020 году, уже давно вышли на рынок. Ноябрь порадовал несколькими любопытными моделями среднебюджетного ценового сегмента. Сразу три достойных смартфона представила компания Xiaomi под брендами Redmi и POCO.

vivo S7e 5G

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Но начнём мы по порядку. 4 ноября состоялась презентация vivo S7e 5G. Модель оснастили одной из самых доступных 7-нанометровых SoC с поддержкой сотовой связи нового поколения. Мобильный чип называется Dimensity 720. Он работает на частоте до 2,0 ГГц в паре с 8 ГБ ОЗУ, а вместимость накопителя составила 128 ГБ.

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В смартфоне установлена HDR10-матрица формата Full HD+. Экран имеет встроенный дактилоскоп и диагональ 6,44 дюйма. В небольшом вырезе разместили селфи-модуль на 32 Мп с поддержкой Face Unlock.

В основной камере нас ждёт традиционный набор для 2020 года – стандартный модуль на 64 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп и портретный на 2 Мп. Ещё одна 2-меапиксельная матрица отсутствует.  Снимать видео можно в 4K UHD@30FPS.

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vivo S7e 5G имеет аккумулятор ёмкостью 4100 мА*ч с 33-Вт зарядкой, разъём для наушников и остался без чипа NFC. Стоимость модели в Китае составила почти 350 долларов.

Realme 7 5G

Компания Realme 19 ноября представила самый дешёвый в Европе смартфон с поддержкой 5G. Его оценили в 360 долларов. Модель называется Realme 7 5G и оснащается процессором Dimensity 800U, который выполняется по нормам 7-нм технологии.

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Вторая модель в нашем списке оснащена 6,5” матрицей IPS с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Разрешение – Full HD+. В связи с использованием ЖК-панели под экраном установить сканер отпечатков пальцев не удалось, поэтому он отправился на правый торец.

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Основная камера имеет датчики на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и записывает ролики в 4K UHD. Для фотографирования самих себя пользователи могут использовать 16-мегапиксельный оптический модуль. Прочие параметры Realme 7 5G включают аккумулятор на 5000 мА*ч, 30-ваттную быструю зарядку, NFC и выход под наушники.

POCO M3

Одним из самых дешёвых смартфонов минувшего месяца стал POCO M3. В модификации с 64 ГБ ПЗУ его оценили в 150 долларов, а версия с накопителем на 128 ГБ оказалась на 20 долларов дороже. Оперативки предусмотрено по 4 ГБ.

Модель получила 11-нанометровую SoC Qualcomm SD662. Вопросами автономности занимается аккумуляторная батарея на 6000 мА*ч с быстрой зарядкой (18 Вт). Ещё одной фишкой стали стереодинамики. Выход под наушники тоже есть, а вот NFC отсутствует.

В POCO M3 используется 6,53-дюймовая панель IPS FHD+ с вырезом под фронталку на 8 Мп. В основной камере есть сенсоры с разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а вот зум-объектив в смартфоне не предусмотрен, к сожалению.

Redmi Note 9 5G

В последних числах месяца Xiaomi анонсировала сразу несколько неплохих моделей. Помимо POCO M3, она показала Redmi Note 9 5G на Dimensity 800U. Эта модель может дебютировать в Европе, как Redmi Note 9T и отобрать звание самого доступного смартфона с поддержкой сотовой связи нового поколения у Realme 7 5G.

Европейская цена пока что не уточняется. В Китае в зависимости от модификации за телефон просят от 195 долларов до 260 долларов. Оперативной памяти модель получила 6/8 ГБ, а вместимость накопителя составила 128/256 ГБ.

В Redmi Note 9 5G установлен такой же дисплей, как в POCO M3. В задней камере сенсор глубины заменили на 8-мегапиксельный ультраширокоугольный блок, а разрешение фронталки выросло до 13 Мп. Смартфон сохранил два динамика, боковой дактилоскоп и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 18-Вт подзарядкой. NFC отсутствует тоже, но в международной версии поддержка Near Field Communication должна появиться.

Redmi Note 9 Pro 5G

В один день с Redmi Note 9 5G компания Xiaomi явила миру и версию Pro в качестве самого доступного мире телефона со 108-Мп камерой. Отметим, что по состоянию на начало декабря 2020 года в мире есть только 15 моделей с сенсором на 108 Мп.

Помимо модуля с рекордным разрешением Redmi Note 9 Pro обладает парой датчиков на 2 Мп, «шириком» на 8 Мп и 16-мегапиксельной камерой для селфи. Дисплей IPS имеет диагональ 6,67 дюйма и частоту обновления 120 Гц, а аппаратной основной служит чип Snapdragon 750G. Ёмкость АКБ составила 4820 мА*ч. В смартфоне есть стереодинамики, Mini-Jack и NFC.

Версия Pro, как и стандартное издание, получило до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ энергонезависимой памяти. Цена в Китае составила в зависимости от модификации 245-295 долларов. Стоит отметить, что новинка стала почти точной копией Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Компания добавила сенсор на 108 Мп и увеличила объёмы памяти.

Как видим, даже под конец года многие компании выпустили неплохие смартфоны. Ждёт нас что-то стоящее в декабре, пока что непонятно, но уже в январе могут появиться первые флагманы на процессоре Snapdragon 888 5G.

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