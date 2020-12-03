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Компания Xiaomi готовит к премьере сразу несколько флагманских смартфонов на новом 5-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 888 5G. Одна из предстоящих новинок будет называться Xiaomi Mi 11 Pro. В Сети уже появились технические характеристики и цены флагмана.

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Ранее была информация, что в Mi 11 Pro дебютирует новый датчик изображения с разрешением 200 Мп, что станет рекордом на рынке. По последним данным, смартфон будет оснащён тройной камерой, венцом которой окажется 48-мегапиксельный сенсор OmniVision OV48C. Помимо него на тыльной стороне флагмана найдётся место ультраширокоугольному модулю на 20 Мп и 12-мегапиксельному телеобъективу с 2-кратным оптическим зумом.

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Характеристики довольно странные, учитывая то, что в Xiaomi Mi 10 Pro установлена основная камера разрешением 108 Мп + 8 Мп + 12 Мп + 20 Мп с двумя зум-объективами. Возможно, вместе с Mi 11 и Mi 11 Pro китайская компания представит сразу же и версию Ultra. Напомним, что в 2020 году вариант Ultra был анонсирован спустя полгода после премьеры стандартной модели и издания Pro.

Как бы там ни было, грядущей новинке обещают Quad HD+ панель на органических светодиодах с изогнутыми боковыми гранями и круглым отверстием для 20-мегапиксельной селфи-камеры. Частота обновления составит 120 Гц. Ёмкость комплектной батареи не изменится в сравнении с Mi 10 Pro и будет равна 4500 мА*ч. При этом мощность проводной подзарядки вырастет с 50 Вт до 120 Вт, а беспроводной – с 30 Вт до 80 Вт.

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Xiaomi Mi 11 Pro появится на рынке с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменным программным обеспечением MIUI 12. В состав флагмана следующего поколения войдут чип с поддержкой Near Field Communication, инфракрасный излучатель, стереофонические динамики, оперативная память типа LPDDR5 и флеш-модуль UFS 2.1.

Объёмы оперативки и встроенной памяти не уточняются, но цены уже известны. Так, в зависимости от модификации смартфон будет стоить 810-840 долларов. Судя по разбросу цены, грядущая новинка поступит в продажу в двух конфигурациях.

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Стать самым дорогим смартфоном в ассортименте компании Xiaomi Mi 11 сможет, если поступит в продажу на рынок Европы. Напомним, что при цене 715 долларов за модификацию 8/256 ГБ в Китае версию Pro текущего поколения в Европе оценили в 999 евро или 1215 долларов. Если мы говорим сугубо о китайском рынке, там дороже всего стоит Xiaomi Mi 10 Ultra – 1000 долларов за вариант с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ энергонезависимой памяти.