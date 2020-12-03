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Компания Xiaomi уже официально анонсировала смартфон флагманского уровня Mi 11 на 5-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 888 5G. Он поступит в продажу в 2021 году, но полноценная премьера может состояться уже в этом месяце. Сегодня на просторах всемирной паутины появились технические характеристики и цены грядущей новинки.

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По новым данным, Xiaomi Mi 11 получил Quad HD+ панель на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц. Ранее смартфону приписывали матрицу OLED с разрешением Full HD+. Фронтальная камера останется в левом верхней углу экрана и сохранит 20-мегапиксельный датчик изображения, как в Xiaomi Mi 10.

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Компания Qualcomm уже опубликовала все основные спецификации своего первого 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888 5G. За работу в сетях пятого поколения отвечает модемная плата Snapdragon X60. CPU разделён на три кластера:

1xCortex-X1@2,84 ГГц;

3xCortex-A78@2,40 ГГц;

4xCortex-A55@1,80 ГГц.

Несмотря на то, что частота процессорных ядер осталась такой же, как в Snapdragon 865, производительность CPU выросла на 25%. Скорость графического ускорителя Adreno 660 GPU увеличилась на 35%, а энергопотребление за счёт перехода на 5-нанометровую технологию уменьшилось на 20%.

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Xiaomi Mi 11 будет оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4780 мА*ч, как в смартфоне текущего поколения. 30-ваттная беспроводная зарядка сохранится, а мощность проводной подзарядки будет увеличена с 30 Вт до 50 Вт.

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Основная камера останется не самой продвинутой. Она не получит телеобъектива, а разрешение будет таким же, как в Xiaomi Mi 10T Pro – 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Появятся ли новые датчики изображения, пока что неизвестно. Зато смартфон сохранит поддержку съёмки видео в формате 8K ULTRA HD с кадровой частотой 30 FPS.

Xiaomi Mi 11 получит операционную систему Android 11 вместе с прошивкой MIUI 12. На базе фронтальной камеры будет построенная технология распознавания лиц Face Unlock. Также отметим стереодинамики, инфракрасный излучатель и поддержку Near Field Communication. Защиту от воды по стандартам IP67 или IP68 мы скорее всего вновь не увидим.

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Грядущая новинка окажется чуть дороже предшественницы, если говорить о ценах в Китае. Xiaomi Mi 11 в начальной модификации будет оборудован 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 вместимостью 128 ГБ. Цена составит 610 долларов. В топовой конфигурации купить флагман можно будет за 690 долларов. Напомним, что в Китае Xiaomi Mi 10 на старте продаж можно было приобрести по цене 575-675 долларов.