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Мобильный процессор Kirin 9000 продолжает оставаться самой производительной однокристальной системой для смартфонов, которые работают на базе Android 10. По крайней мере, по версии программного обеспечения AnTuTu. Флагман Huawei Mate 40 Pro+ сохранил лидерскую позицию в рейтинге за ноябрь 2020 года.

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Смартфон в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ набрал почти 700 000 баллов. Примерно 15 000 баллов ему уступила обычная версия Pro с 8 ГБ оперативки. Она тоже оснащена чипсетом Kirin 9000. Заметим, что обычная модель на процессоре Kirin 9000E в топ-10 не попала.

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Забегая наперёд, отметим, что в десятке не нашлось места другим смартфонам китайской компании Huawei. Из 8 остальных устройств только 2 оборудованы Snapdragon 865+, а все остальные несут на борту Snapdragon 865. В частности, эта однокристальная система установлена в Xiaomi Mi 10 Ultra, который закрыл тройку лидеров с 671 045 баллами в активе.

Несмотря на то, что Snapdragon 865+ обладает более высокой частотой процессорных ядер и разогнанным графическим ускорителем, смартфоны на базе этой однокристальной системы оказались на последних строчках. Так, 9-е место осталось за игровым девайсом ASUS ROG Phone III в конфигурации 12/256 ГБ, на 10-й позиции расположился Lenovo Legion Pro в той же модификации и по совместительству первое в мире устройство на Snapdragon 865+. Им AnTuTu присуждает 638 842 балла и 626 985 баллов соответственно.

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Во второй пятёрке также обосновались iQOO Neo 3, vivo X50 Pro+ и Redmi K30S. К слову, первая модель осенью нынешнего года уступила последней звание самого дешёвого смартфона на процессоре Snapdragon 865. Выше этой троицы в топ-10, помимо тройки лидеров, оказался дуэт iQOO 5 и iQOO 5 Pro с 664 250 баллами и 664 238 баллами соответственно.

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В декабре и январе вряд ли рейтинг существенно изменится. Особенно это касается первых строчек, где флагманы Huawei имеют существенный перевес над преследователями. А вот в середине списка может произойти несколько изменений. Новых лидеров в топ-10 мы сможем увидеть не раньше февраля.