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Xiaomi, OPPO, Realme, ZTE и Nubia анонсировали шесть флагманских смартфонов на Snapdragon 888 5G

Менее чем за сутки после премьеры Snapdragon 888 5G уже официально анонсировано девять флагманов.
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Сразу пять компаний заявили о том, что они в 2021 году представят смартфоны на 5-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 888 5G. Таким образом, менее чем за сутки после премьеры нового мобильного процессора уже официально анонсировано девять флагманов.

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Сегодня мы писали, что Xiaomi Mi 11 станет тем смартфоном, в котором состоится дебют Snapdragon 888 5G на рынке. Вместе с ним представят версию Pro. Позже компания Meizu подтвердила работу над моделью Meizu 18, которая появится весной ко дню рождения бренда.

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Китайский гигант OPPO официально заявил, что первым его смартфоном на Snapdragon 888 5G станет Find X3. Он же окажется дебютным решением на рынке с «настоящим» 10-битным дисплеем и 100-процентным охватом цветового пространства DCI/P3. Вице-президент OPPO отметим, что в рамках серии третьего поколения будет выпущено несколько моделей на новом чипе, но официально анонсировано пока что только стандартное издание.

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Компания Realme уже успела не только заявить о планах по выпуску флагмана, но и даже показать его на реальном изображении. Название смартфона при этом не уточняется. Возможно, он станет преемником Realme X50 Pro 5G, который первым получил Snapdragon 865 в начале 2020 года.

На изображении выше мы можем видеть дизайн тыльной стороны в стиле Huawei Mate 30 Pro. Основная камера построена на базе четырёхмодульной системы. Разрешение датчиков изображения пока что не уточняется. Также модель получит ОС Android 11 сразу из коробки, а в одной из модификаций предложит пользователям накопитель вместимостью 256 ГБ при 12 ГБ оперативной памяти.

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Компания Nubia анонсировала сразу два смартфона на Snapdragon 888 5G. Оба появятся в начале 2021 года. Они поступят в продажу, как Nubia Z и Red Magic 6. В завершение добавим, что Xiaomi сообщила о планах выпустить модель на новом чипе вслед за Mi 11 и Mi 11 Pro, но уже под брендом Redmi. Название пока не уточняется. В свою очередь ZTE Corp анонсировала флагман Axon 30.

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Xiaomi, OPPO, Realme, ZTE и Nubia анонсировали шесть флагманских смартфонов на Snapdragon 888 5G
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