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Вчера компания Qualcomm представила свой первый 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888 5G. Уже сегодня производитель раскроет все характеристики и расскажет о преимуществах новинки над 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865.

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Чипмейкер на презентации отметил, что Snapdragon 888 5G появится во флагманских смартфонах 14 брендов. Южнокорейский производитель Samsung, в устройствах которого, согласно контракту с Qualcomm, раньше дебютировали топовые чипсеты Snapdragon, в этот список не вошёл. А тем временем китайская компания Xiaomi официально анонсировала первый в мире флагман на новой процессоре Qualcomm.

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Модель называется Xiaomi Mi 11. Речь идёт о предварительном анонсе, как было в прошлом году в случае с Mi 10 на презентации 7-нанометрового чипа Snapdragon 865. Полноценная премьера ожидается в 2021 году. Что любопытно, на официальном постере указано название Mi 11, но одновременно с этим производитель проводит опрос, в котором можно проголосовать за другое наименование смартфона – Mi 20. Правда, с большим отрывом лидирует первый вариант (75% против 25%).

Слухи приписывают Xiaomi Mi 11 новую 120-герцевую панель Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев и 108-мегапиксельную основную камеру. Сейчас в ассортименте пекинского производитель есть несколько моделей со 108-Мп сенсорами в ценовом диапазоне 250-1200 долларов, а вот 120-Гц матрицей на органических светодиодах похвастаться не может ни один девайс.

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По предварительным данным, вместе со стандартным изданием китайская компания должна анонсировать и версию Pro, как в текущем поколении. Она получит Quad HD+ панель OLED с частотой обновления 120 Гц, 200-мегапиксельный датчик изображения в стандартной камере и 48-мегапиксельный телеобъектив.

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Кроме того, Xiaomi на 2021 год запланировала ещё несколько флагманских моделей на однокристальной системе Snapdragon 888 5G. Мы точно увидим как минимум один игровой смартфон Black Shark в рамках четвёртого поколения и несколько флагманов бренда Redmi.