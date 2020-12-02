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Компания Qualcomm вчера представила 5-нанометровый чипсет Snapdragon 888 5G. После этого Xiaomi официально заявила, что именно она выпустит первый в мире смартфон на новой однокристальной системе. Всего флагманский чипсет ожидается в девайсах 14 брендов. Сегодня компания Meizu анонсировала свой флагман на Snapdragon 888 5G.

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Смартфон китайского производителя будет называться Meizu 18. Модель выпустят в честь 18-й годовщины бренда. Напомним, что ещё в 2018 году компания «синхронизировала» порядковый номер флагманов со своим возрастом. Тогда она представила в честь 15-летия семейство Meizu 15.

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Правда, в 2018 году тоже были анонсированы модели Meizu 16th, Meizu 16th Plus и Meizu 16X. Следующий день рождения производитель отметил весной 2019 года премьерой флагмана Meizu 16s на Snapdragon 855 и середняка Meizu 16Xs. Летом вышли флагманы Meizu 16s Pro и Meizu 16T. Первый получил процессор Snapdragon 855+ и стал дебютным смартфоном китайской компании за много лет с поддержкой Near Field Communication.

К 17-летию весной текущего года компания приурочила презентацию флагманских моделей Meizu 17 и Meizu 17 Pro на процессоре Snapdragon 865 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Они стали первыми и последними смартфона производителя в 2020 году. Стоимость на старте продаж в Китае составила от 520 долларов за базовый вариант в модификации 8/128 ГБ до 665 долларов за версию Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

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О Meizu 18 пока что информации почти нет. Помимо 5-нанометровой однокристальной системы, грядущая новинка получит дисплей на органических светодиодах с тонкими рамками и интегрированным биометрическим сенсором. Основная камера будет построена на базе трёх оптических модулей и обзаведётся оптикой от ZEISS.

Презентация флагмана ожидается в середине весны 2021 года. Это подтвердил Лян Донминь, технический директор китайской компании. Возможно, в новом поколении вместе со стандартным изданием Meizu 18 производитель из Поднебесной вновь представит улучшенную версию Pro.