Meizu анонсировала флагманский смартфон на Snapdragon 888 5G
Компания Qualcomm вчера представила 5-нанометровый чипсет Snapdragon 888 5G. После этого Xiaomi официально заявила, что именно она выпустит первый в мире смартфон на новой однокристальной системе. Всего флагманский чипсет ожидается в девайсах 14 брендов. Сегодня компания Meizu анонсировала свой флагман на Snapdragon 888 5G.
реклама
Смартфон китайского производителя будет называться Meizu 18. Модель выпустят в честь 18-й годовщины бренда. Напомним, что ещё в 2018 году компания «синхронизировала» порядковый номер флагманов со своим возрастом. Тогда она представила в честь 15-летия семейство Meizu 15.
Правда, в 2018 году тоже были анонсированы модели Meizu 16th, Meizu 16th Plus и Meizu 16X. Следующий день рождения производитель отметил весной 2019 года премьерой флагмана Meizu 16s на Snapdragon 855 и середняка Meizu 16Xs. Летом вышли флагманы Meizu 16s Pro и Meizu 16T. Первый получил процессор Snapdragon 855+ и стал дебютным смартфоном китайской компании за много лет с поддержкой Near Field Communication.
К 17-летию весной текущего года компания приурочила презентацию флагманских моделей Meizu 17 и Meizu 17 Pro на процессоре Snapdragon 865 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Они стали первыми и последними смартфона производителя в 2020 году. Стоимость на старте продаж в Китае составила от 520 долларов за базовый вариант в модификации 8/128 ГБ до 665 долларов за версию Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.
реклама
О Meizu 18 пока что информации почти нет. Помимо 5-нанометровой однокристальной системы, грядущая новинка получит дисплей на органических светодиодах с тонкими рамками и интегрированным биометрическим сенсором. Основная камера будет построена на базе трёх оптических модулей и обзаведётся оптикой от ZEISS.
Презентация флагмана ожидается в середине весны 2021 года. Это подтвердил Лян Донминь, технический директор китайской компании. Возможно, в новом поколении вместе со стандартным изданием Meizu 18 производитель из Поднебесной вновь представит улучшенную версию Pro.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила