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Компания NVIDIA вчера анонсировала новый графический адаптер GeForce RTX 3060 Ti. Партнёры американского гиганта активно начинают выпускать собственные версии ускорителя. Одной из первых это сделала EVGA. Американская компания презентовала две модификации GeForce RTX 3060 Ti, которые отличаются системой охлаждения, максимальной частотой GPU и габаритными размерами.

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Видеокарта, выпущенная в рамках серии FTW3 оборудована системой охлаждения iCX3 с тремя кулерами. Графический чип имеет заводской разгон до 1,8 ГГц. Видеопамять компания EVGA разгонять не стала – 1750 МГц. Эффективная частота VRAM типа GDDR6 составляет 14 ГГц. Пропускная способность за счёт 256-разрядной шины достигает 448 ГБ/сек. Самой видеопамяти предусмотрено 8 ГБ.

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EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 получила металлическую пластину, отвечающую за распределение тепловых нагрузок наряду с механическими. Размеры ускорителя составили 285 x 111 мм. Видеокарта занимается 2,2 слота расширения на материнской плате. Для обеспечения питания предусмотрена пара 8-pin разъёмов. Также отметим три выхода DisplayPort 1.4a, один HDMI 2.1 и подсветку ARGB.

Вторая новинка компании EVGA называется GeForce RTX 3060 Ti XC. Производитель отмечает, что она ориентирована на геймеров, требующих высокой производительности без излишеств. Ускоритель получил только два вентилятора и укороченную печатную плату.



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Габаритные размеры видеокарты составили 202 x 110 мм. В корпусе персонального компьютера новинка занимает два слота. Частота графического процессора составила 1710 МГц. Остальные технические характеристики совпадают со второй новинкой.

NVIDIA оценила эталонную видеокарту GeForce RTX 3060 Ti в 400 долларов. Стоимость EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 составила 450 долларов. Модель GeForce RTX 3060 Ti XC оказалась на 40 долларов дешевле.