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Китайская компания OnePlus в 2020 году представила больше смартфонов, чем за первые три года своего существования. В начале 2021 года ожидается презентация как минимум трёх новых флагманских моделей. Одной из них станет OnePlus 9 Pro. На просторах всемирной паутины появились качественные изображения грядущего флагмана.

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Рендеры созданы на основе массы слухов и схематических изображений. Кроме того, в Сети ранее была замечена якобы реальная фотография основной камеры OnePlus 9 Pro. Спереди можем видеть дисплей с изогнутыми боковыми гранями и круглым отверстием под фронтальную камеру в левом верхнем углу.

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Дисплей будет построен на базе матрицы Fluid AMOLED (возможно, нового поколения). Разрешение составит 1440 точек по узкой стороне, а частота обновления изображения – 120 Гц, как в модели OnePlus 8 Pro. При этом диагональ уменьшится с 6,78 дюйма до 6,7 дюйма.

Разрешение фронтальной камеры наконец-то составит не 16 Мп. Напомним, что 16-мегапиксельный сенсоры для селфи-камеры флагманов компания используется начиная с осени 2017 года, когда состоялась премьера OnePlus 3T. Ожидается, что смартфон получит 32-мегапиксельный датчик изображения производства японской компании Sony.

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Основная камера OnePlus 9 Pro будет объединять четыре оптических модуля. На рендерах можем видеть два больших модуля и два маленьких. Скорее всего смартфон останется либо без телеобъектива, либо без ультраширокоугольного блока. Это немного странно, учитывая то, что версии Pro текущего поколения есть обе камеры.

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Сердцем флагмана следующего поколения станет чипсет Snapdragon 875. Презентация 5-нанометровой однокристальной системы Qualcomm состоится уже завтра, 1 декабря. Из прочего можно отметить порт USB Type-C, фирменный переключатель Alert Slider, операционную систему Android 11 и проприетарное программное обеспечение OxygenOS 11.

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Цена и точная дата выхода пока что неизвестны. В начале материала мы написали, что в начале 2020 года китайская компания может представить сразу три модели. Ожидается, что помимо OnePlus 9 Pro мы также увидим стандартное издание на Snapdragon 875 с 6,55-дюймовым 120-герцевым дисплеем и 48-мегапиксельной основной камерой, а также OnePlus 9E. О параметрах последней модели пока что никакой информации нет.