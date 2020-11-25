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Motorola представит флагманский смартфон на Snapdragon 865 со 105-Гц дисплеем

Грядущая новинка проходит под кодовым именем Nio.
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Подавляющее большинство смартфонов на рынке оснащены 60-герцевыми дисплеями. Несколько лет назад начали появляться модели со 120-Гц и 90-Гц матрицами. Сейчас 90-герцовый экран можно встретить даже в бюджетных решениях. Кроме того, в 2020 году было представлено несколько смартфонов, оборудованных 144-Гц и 240-Гц панелями. Как стало известно, компания Motorola готовится выпустить телефон верхнего ценового сегмента, который предложит дисплей с необычной частотой обновления изображения.

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Грядущая новинка проходит под кодовым именем Nio. Коммерческое название пока что не уточняется. Энтузиасты из XDA Developers узнали, что смартфон обладает поддержкой частоты обновления 105 Гц. Скорее всего, здесь нет никакой ошибки. При этом далеко не факт, что коммерческий вариант Motorola Nio получит 105-герцевую панель.

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В качестве примера можно взять игровой смартфон ASUS ROG Phone III. Он оборудован 144-герцевым дисплеем, но до презентации тайваньская компания тестировала на нём режим с частотой обновления 160 Гц. Так что, грядущая новинка компании Motorola вполне может обзавестись 120-Гц или даже 90-Гц экраном. Его разрешение составит 1080 x 2520 точек, а диагональ не уточняется.

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В дисплей будет врезана сдвоенная фронтальная камера с главным модулем на 16 Мп и ультраширокоугольным на 8 Мп. В основной камере компания использует исключительно сенсоры производства OmniVision. Стандартный модуль будет построен на матрице OV64B разрешением 64 Мп, а ультраширокоугольный получит 16-мегапиксельный сенсор OV16A10. Также будущая новинка может обзавестись дополнительным датчиком OV02B1B с 2-Мп разрешением.

Сердцем Motorola Nio станет 7-нанометровая однокристальная платформа Snapdragon 865 с графикой Adreno 650. Смартфон будет оборудован 8 ГБ оперативной памяти в начальной модификации и 12 ГБ ОЗУ в максимальной. Вместимость интегрированного хранилища составит 128 ГБ и 256 ГБ соответственно. Аккумулятор будет характеризоваться ёмкостью 5000 мА*ч.

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Смартфон поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 без дополнительных программных оболочек. Премьера ожидается до конца текущего года. О ценах пока что никакой информации нет.

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Напомним, что американский бренд свой первый и пока единственный смартфон флагманского уровня в 2020 году представил весной. Он называется Motorola Edge+. Помимо чипсета Snapdragon 865, он получил 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ, 90-герцевую панель OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев, 25-Мп камеру для селфи и аккумулятор на 5000 мА*ч. Основная камера получила модули на 108 Мп, 16 Мп, 8 Мп и поддержку съёмки видео в формате 6K. Осенью модель была анонсирована в России. Оценили её в 79 990 рублей. 

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