Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi POCO M3 получит аккумулятор на 6000 мА*ч, Snapdragon 662 и 48-Мп камеру

Презентация состоится 24 ноября.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 подешевела на порядок
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi на следующей неделе представит сразу несколько смартфонов. Одна из моделей будет выпущена под брендом POCO. Имя ей – POCO M3. Презентация состоится 24 ноября. Об этом официально заявило индийское подразделение бренда.

реклама

Смартфон будет оборудован мобильным процессором Snapdragon 662, который обладает графическим ускорителем Adreno 610. Объём оперативной памяти в топовой модификации составит 6 ГБ, в то время как встроенный флеш-накопитель будет рассчитан на хранение 256 ГБ данных.

анонсы и реклама
Упала цена 2070S ASUS Gaming
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Одной из основных особенностей POCO M3 станет аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки по проводу. Смартфону также обещают дисплей на базе жидкокристаллической панели формата Full HD+, боковой дактилоскопический сенсор и тройную основную камеру с 48-мегапиксельной матрицей во главе.

Модель появится на рынке сразу с операционной системой Android 10 и оболочкой MIUI 12. О стоимости смартфона пока что никакой информации нет. Отметим, что POCO M3 станет уже четвёртой новинкой бренда с начала нынешней осени. Или пятой, если считать POCO X3 с NFC и без поддержки Near Field Communication за два разных устройства. В сентябре также был представлен POCO M2, а в прошлом месяце появился POCO C3.

реклама

Кроме того, в 2020 году компания уже анонсировала POCO M2 Pro, POCO X2 и POCO F2 Pro. Правда, все они являются копиями смартфонов Redmi. Из всего выше перечисленного в России официально продаются только POCO F2 Pro и POCO X3 NFC. Стоимость первого в модификации 8/256 ГБ составляет 49 990 рублей, а второго с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ – 21 990 рублей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
2
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
1
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
97
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5600 XT
12
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
89
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
15
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor 850W Gold
23
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 950
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 89
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 97
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
11 ноября 2020 84
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor 850W Gold
14 ноября 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские цены на процессоры Ryzen 5000 порадуют фанатов AMD – покупка только в составе сборки
49
Radeon RX 6800 XT сравнялась с GeForce RTX 3090 в производительности – 649$ vs 1 500$ в тесте AotS
47
Эволюция процессоров AMD за 7 лет – 8-ядерный FX-9590@5ГГц vs Ryzen 5 5600X в тестировании SH
29
Представлена самая масштабная модификация для Witcher 3 – уникальные стили, механика и враги
10
Самый быстрый мобильный процессор Apple M1 оказался медленнее AMD Ryzen на 68% в тесте Cinebench R23
36
Новая GeForce RTX 3060 Ti за 400S обходит RTX 2080 Super в официальных тестах NVIDIA
60
Blizzard придумала, как заставить фанатов Overwatch играть на персонажах непопулярных классов
19
Xiaomi повременит с выпуском Redmi Note 10 и представит Redmi Note 9T с 5G, NFC и АКБ на 5000 мА*ч
4
Главный конкурент GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X
4
Стоимость GeForce RTX 3060 Ti в одном из канадских магазинов ощутимо выше ожидаемой
38
Redmi K40 - Snapdragon 875, экран до 120Гц, камера 108Мп и зарядка 33Вт
+
Процессоры Ryzen 5000 появились в российской рознице по цене от 30 600 рублей
85
CD Projekt RED провела внезапный показ геймплея Cyberpunk 2077 на Xbox Series X и Xbox One X
21
Xiaomi Redmi Note 9 со Snapdragon 750G и 108-Мп камерой выпустят 24 ноября по цене от 225 долларов
3
В сети оказался слайд AMD с производительностью Radeon RX 6800 XT в трассировке лучей
34
Nicehash опровергает слухи о высокой производительности Radeon RX 6800 в майнинге
15
GeForce RTX 3090 в паре с Ryzen 9 5950X продемонстрировала большой отрыв от Radeon RX 6800 XT
21
PlayStation 6 и Xbox нового поколения не будет – аналитики Citi Securities Japan о будущем консолей
9
Американцы ночуют у входа в магазин ради возможности купить AMD Radeon RX 6800 XT
56
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti производительнее RTX 2080 SUPER — данные из официального слайда
17

Популярные статьи

7 эффективных способов прокачать старый ПК в 2020 году
49
Разоблачаем блогеров, публикующих фейковые и недостоверные тесты комплектующих на Youtube
131
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
97
Разгон компьютеров неактуален, а тестирования бесполезны – мнение на основе личного опыта
81
SSD против HDD и RamDisk, и почему Windows 7 лучше Windows 10. Дополнение
23
Тестирую мой новый Ryzen 3600X на раскрытие видеокарты Radeon RX 5700
43
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5600 XT
12
Подробное тестирование и анализ настроек игры Shadow of the Tomb Raider
28
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
1
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
2

Сейчас обсуждают

Phobos
13:00
AMD не сможет допилить драйвера ни за пару недель, ни за вечность
Новые Radeon RX 6000 снова могут столкнуться с проблемами драйвера на старте продаж
McArcher
12:59
При повышении рабочего напряжения в любом случае сокращается срок службы железяки, как бы сильно её ни охлаждали. Поэтому, согласен, разгон это -- некое хобби, как например, автоспорт. Собираются люди...
Разгон компьютеров неактуален, а тестирования бесполезны – мнение на основе личного опыта
REY_B_
12:58
Учитывая что кризис начался в 2007 году, а сложился и того раньше, предсказать его в 2008, было не сложно.... Ну и по учебнику - валюты без ликвидности, обесцениваются первыми и в большей степени. А к...
Предсказавший кризис 2008 года экономист с недоверием относится к биткоину
rebel-1
12:55
Ухаха. А автор смог. Школоте сидящей на Ксеонах и "божественных" 2600К походу обидно было.
Тестирую мой новый Ryzen 3600X на раскрытие видеокарты Radeon RX 5700
seregich
12:54
Имел такой, только рыжий. Классная вещица ,понравилась.
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
SerGee
12:54
не столкнутся, сила бумажных стартов продаж - в их "беспроблемности"
Новые Radeon RX 6000 снова могут столкнуться с проблемами драйвера на старте продаж
Юрий Полкунов
12:54
Да у всех первые пол года на новые карты дрова кошмарят, ничего удивительного, все равно 6800ХТ будут брать ближе к лету).
Новые Radeon RX 6000 снова могут столкнуться с проблемами драйвера на старте продаж
Goginator
12:54
да бОльшая часть из них это работники тех самых магазинов .
Американцы ночуют у входа в магазин ради возможности купить AMD Radeon RX 6800 XT
McArcher
12:53
Все 10600KF имеют припой под крышкой и основаны на 10-ядерном кристалле. На 6-ядерном кристалле сделаны non-K версии процессора 10600; они же не имеют припоя под крышкой. Тем, кто не разгоняет, припо...
Разгон компьютеров неактуален, а тестирования бесполезны – мнение на основе личного опыта
Goginator
12:53
покажи фото своего SLI (nvlink) их 2-4 3090 .
Американцы ночуют у входа в магазин ради возможности купить AMD Radeon RX 6800 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем