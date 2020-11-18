Xiaomi POCO M3 получит аккумулятор на 6000 мА*ч, Snapdragon 662 и 48-Мп камеру
Компания Xiaomi на следующей неделе представит сразу несколько смартфонов. Одна из моделей будет выпущена под брендом POCO. Имя ей – POCO M3. Презентация состоится 24 ноября. Об этом официально заявило индийское подразделение бренда.
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Смартфон будет оборудован мобильным процессором Snapdragon 662, который обладает графическим ускорителем Adreno 610. Объём оперативной памяти в топовой модификации составит 6 ГБ, в то время как встроенный флеш-накопитель будет рассчитан на хранение 256 ГБ данных.
Одной из основных особенностей POCO M3 станет аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки по проводу. Смартфону также обещают дисплей на базе жидкокристаллической панели формата Full HD+, боковой дактилоскопический сенсор и тройную основную камеру с 48-мегапиксельной матрицей во главе.
Модель появится на рынке сразу с операционной системой Android 10 и оболочкой MIUI 12. О стоимости смартфона пока что никакой информации нет. Отметим, что POCO M3 станет уже четвёртой новинкой бренда с начала нынешней осени. Или пятой, если считать POCO X3 с NFC и без поддержки Near Field Communication за два разных устройства. В сентябре также был представлен POCO M2, а в прошлом месяце появился POCO C3.
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Кроме того, в 2020 году компания уже анонсировала POCO M2 Pro, POCO X2 и POCO F2 Pro. Правда, все они являются копиями смартфонов Redmi. Из всего выше перечисленного в России официально продаются только POCO F2 Pro и POCO X3 NFC. Стоимость первого в модификации 8/256 ГБ составляет 49 990 рублей, а второго с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ – 21 990 рублей.
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