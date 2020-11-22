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Бесконтактные платежи всё сильнее укореняются в наших жизнях. Китайские компании третьего эшелона в 2020 году получили в лице пандемии прекрасную возможность рекламировать в своих смартфонах возможность расплачиваться устройством. Ещё 1-2 года назад NFC был редким гостем даже в телефонах стоимостью 500 долларов. Например, во флагманском семействе Meizu 16th. Сейчас поддержкой Near Field Communication обладают многие бюджетные решения. Пять таких мы рассмотрим в данном материале.

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Сразу заметим, что речь пойдёт о пятёрке смартфонов с NFC стоимостью до 10 000 рублей в официальной российской рознице. Для поиска устройств задали два ключевых параметра: наличие чипа NFC и как минимум 3 ГБ оперативной памяти. Раздавать места телефонам не будем, а просто пойдём в порядке поисковой выдачи.

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Первая модель – Realme C3. Её представили в начале февраля года нынешнего. Смартфон сразу же заходит с козырей и предлагает 12-нанометровый мобильный процессор Helio G70 с операционной системой Android 10 и аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч. Правда, без поддержки быстрой зарядки. Объём встроенной памяти радует – 64 ГБ.

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Телефон оснастили 6,5-дюймовой панелью IPS формата HD+. Её прикрывает стекло Gorilla Glass 3, в то время как другие материалы корпуса изготовлены из пластика. Российский вариант смартфона в отличие от азиатского может похвастаться сканером отпечатков пальцев. Он находится на тыльной панели.

Камеры ничего необычного предложить не могут. Сзади установлен сенсор на 12 Мп в паре с бесполезным 2-Мп датчиком, а спереди – 5-мегапиксельный модуль. Из прочего отметим micro-USB, Bluetooth 5, Wi-Fi (2,4 ГГц) и разъём для наушников. Поверх ОС Android 10 установлена прошивка Realme UI 1.0. Стоимость Realme C3 составляет 9990 рублей.

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Вторая модель – Huawei Y6p. Её представили в начале мая 2020 года. В смартфоне тоже установлено 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч без быстрой зарядки. Диагональ экрана оказалась чуть меньшей – 6,3 дюйма. Разрешение то же самое – HD+.

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Набор интерфейсов не отличается. Есть Wi-Fi без поддержки частоты 5 ГГц, Bluetooth 5.0, micro-USB и выход для подключения наушников. Но вот в основе смартфона компании Huawei лежит более скромный мобильный чип Helio P22, анонсированный ещё в 2018 году.

В основной камере установлено три модуля. Разрешение главного – 13 Мп, вспомогательного – 2 Мп, а ультраширокоугольного – 5 Мп. Угол захвата изображения составляет 120 градусов. Сзади установлен и биометрический сенсор. Разрешение камеры для селфи – 8 Мп. Работает Huawei Y6p на ОС Android 10 с прошивкой EMUI 10.1 и без сервисов Google. Стоимость составляет 9999 рублей.

Третья модель называется Vsmart Joy 3+. Она имеет тот же набор интерфейсов, что и пара предыдущих девайсов, поэтому повторять ещё раз не будем. Единственное, что нужно отметить – порт USB-C вместо micro-USB.

Модель получила тройную основную камеру разрешением 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп без поддержки 4K и фронталку на 8 Мп. Сзади установлен биометрический сенсор, а спереди – экран HD+ диагональ 6,517 дюйма. Сердцем смартфона выступает мобильный процессор Snapdragon 632.

В отличие от других моделей в списке Vsmart Joy 3+ получил 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя тоже составляет 64 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, а цена составляет 9990 рублей.

Естественно, в такой подборке не могло обойтись без смартфона компании Xiaomi. Речь пойдёт о Redmi 9C. Модификация с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти обойдётся в 9990 рублей.

Смартфон оснащён новым процессором Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц. Однокристальная система выполняется по технологии 12 нм. Подсистема питания представлена аккумулятором ёмкостью 5000 мАч без быстрой зарядки. Дисплей имеет диагональ 6,53 дюйма и разрешение HD+.

Камеры в Xiaomi Redmi 9C ничего сверхъестественного предложить не могут. Мало того, даже ультраширокоугольным модулем смартфон похвастаться не может. Спереди установлен сенсор на 5 Мп, а сзади матрица на 13 Мп, компанию которой составляют два модуля с 2-мегапиксельным разрешением.

Наконец, последний в смартфон в списке лучших решений с NFC стоимостью не более 10 000 рублей называется Honor 8A Prime. Его представили в конце первого квартала 2020 года. Он тоже предлагает 3 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем на 64 ГБ, а стоит 8990 рублей. Что интересно, в России официально доступна модель Huawei Y6s с теми же параметрами, но на 1000 рублей дороже.

В телефонах используется матрица IPS HD+ диагональю 6,09 дюйма. Для любителей делать селфи есть 8-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне установлена основная камера на 13 Мп, компанию которой составляет биометрический сенсор. Аппаратной платформой Honor 8A Prime выступает не самый новый чипсет MediaTek Helio P35. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3020 мА*ч.

Как видим, в России официально даже за 10 000 рублей можно купить смартфон с поддержкой технологии Near Field Communication. Чип NFC постепенно становится неотъемлемой частью бюджетных решений и уже присутствует почти во всех более доступных решениях. Само собой, без исключений тоже не обходится. Например, Redmi Note 9S на Snapdragon 720G не предлагает NFC, хотя стоит 15 000 рублей.