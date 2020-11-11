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Компания Xiaomi в Китае уже сняла с продажи флагманские смартфоны Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra и Redmi K30 Pro. Естественно, все они продаются у ритейлеров на AliExpress и других площадках. Но в официальных магазинах остался только Xiaomi Mi 10 в начальной модификации. Таким образом пекинский гигант пытается расчистить дорогу к анонсу нового поколения флагманов. Как стало известно, в этот раз первыми представителями серии тоже станут стандартное издание и продвинутая версия – Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro соответственно. Обе модели были запечатлены на фото.

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Как видим, в новом поколении флагманы будут отличаться внешне, как минимум спереди. Xiaomi Mi 11 окажется чуть компактнее и получит плоский дисплей. В Mi 11 Pro будет установлена изогнутая панель. Для фронтальной камеры будет предусмотрено небольшое отверстие вверху по центру, как в Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и POCO X3.

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Ожидается, что обе модели получат панель на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев, поддержкой расширенного динамического диапазона, разрешением Full HD+ и частотой обновления не менее 90 Гц. Диагонали матриц пока что не уточняются.

Что касается основной камеры, в её состав точно войдёт 108-мегапиксельная матрица. Обещают и 48-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, как в Xiaomi Mi 10 Ultra. Сердцем грядущих новинок станет однокристальная система Snapdragon 875. Анонс первого 5-нанометрового мобильного процессора компании Qualcomm ожидается в первых числах декабря на мероприятии Snapdragon Tech Summit 2020.

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Уже известно, что чип получит конфигурацию «1+3+4», а частота ядер не изменится в сравнении со Snapdragon 865 и составит 1,8-2,84 ГГц. При этом производительность вырастет на 20-30%. За графику будет отвечать Adreno 660 GPU. Snapdragon 875 был замечен в AnTuTu, где его результат составил свыше 900 000 баллов, что является рекордом бенчмарка.

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Премьера Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 состоится не в следующем году, как предполагалось ранее, а до конца декабря. Правда, в продажу грядущие новинки поступят не скоро. Работать они будут на прошивке MIUI 12 с операционной системой Android 11 сразу из коробки. О ценах пока что информации нет.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro внешне вообще не отличаются. Оба оснащены 90-Гц изогнутой OLED-матрицей диагональю 6,67 дюйма формата FHD+ с отверстием под 20-Мп фронтальный модуль. Каждая модель оборудована чипсетом Snapdragon 865.

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На тыльной панели установлена Quad-камера, но её параметры существенно отличаются. Разрешение модулей в Xiaomi Mi 10 составляет 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а в версии Pro – 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Старшая модель получила аккумулятор на 4500 мА*ч с проводной зарядкой мощностью 50 Вт и беспроводной мощностью 30 Вт. В стандартном издании ёмкость АКБ повышена до 4780 мА*ч. При этом мощность быстрой зарядки по проводу снижена до 30 Вт.