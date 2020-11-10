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Южнокорейская компания Samsung намерена обновить сразу 90 смартфонов и планшетных компьютеров до One UI 3.0. Программное обеспечение будет построено на базе операционной системы Android 10 или Android 11 в зависимости от модели.

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Сразу 63 смартфона и планшета производителя обзаведутся прошивкой One UI 3.0 вместе с ОС Android 11. Из них представителями флагманского уровня являются сразу 29 моделей. Сюда входят семейства Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20, включая версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, а также сгибаемые смартфоны Galaxy Fold и Galaxy Flip двух поколений.

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Вместе с флагманами One UI 3.0 с одиннадцатой ревизией «зелёного робота» прилетит на планшетные компьютеры семейств Galaxy Tab A, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab S3, Galaxy Tab S6 и Galaxy Tab S7. Это ещё десять устройств. Кроме того, установить свежую версию программного обеспечения на свои смартфоны смогут владельцы моделей серий Galaxy A и Galaxy M второго поколения.

На 27 смартфонов и планшетов выйдет One UI 3.0 с операционной системой Android 10. В этот список входят только относительно доступные устройства. Из планшетных компьютеров отметим Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab A 8.0 2019 и Galaxy Tab A 10.1 2019, а из телефонов – защищённую модель Galaxy Xcover 4s и первое поколение линеек Galaxy M и Galaxy A.