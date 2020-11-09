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В мае 2019 года компания Huawei лишилась доступа к Google Mobile Services. Осенью того же года производитель выпустил флагманские смартфоны Mate 30 с фирменными сервисами Huawei Mobile Services. После анонса пользователи могли вручную установить GMS вместе с магазином приложений Google Play. Но со временем компания заблокировала такую возможность.

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С 2020 года Huawei активно продвигает фирменное программное обеспечение с магазином App Gallery в качестве аналога для Google Play. Самой большой проблемой для многих пользователей стало отсутствие возможности расплачиваться с помощью смартфона в связи с тем, что вместе с Google Mobile Services пропала и поддержка Google Pay. Китайская компания пытается решить проблему разными способами. Сейчас стало известно, что более 50 умных телефонов Huawei, включая модели Honor, в России получили поддержку Huawei Pay.

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При этом поддержкой сервиса могут похвастаться в том числе девайсы, которые были куплены за пределами Российской Федерации. Но есть несколько нюансов. Huawei Pay работает на устройствах, приобретённых в Гонконге, Макао, Тайване и вне территории Поднебесной. Сюда входят семейства Huawei Mate 9, Huawei Mate 10, Huawei Mate 20, Huawei Mate 30, включая люкс-версии Porsche Design, сгибаемые устройства Huawei Mate X и Mate Xs, семейства Huawei P10, Huawei P20, Huawei P30 и Huawei P40, середняк Huawei nova 7 5G, а также флагманы разных лет Honor 30 Pro+, Honor 30, Honor View 30 Pro, Honor 10, Honor View 10, Honor 9 и Honor 8 Pro.

Список смартфонов с поддержкой Huawei Pay, купленных в Китае, оказался немного короче. Линейка Mate ограничивается сгибаемыми моделями и семействами Huawei Mate 20, Huawei Mate 30. Серия Huawei P ограничена двумя последними поколениями. Также поддержка заявлена для Huawei nova 7, Huawei nova 6, Honor 30, Honor 20, Honor View 30, Honor View 20 и Honor Magic 2.

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Наконец, В России ещё несколько доступных решений получили поддержку Huawei Pay. В их число входят Huawei P40 Lite, Huawei Y8p, Huawei Y6p, Huawei Y5p, Honor 10 Lite, Honor 9 Lite, Honor 9A/9C/9S, Honor 8A и Honor 7C. Чтобы начать использовать сервис, нужно установить программное обеспечение Huawei Wallet и привязать карту UnionPay. Пока что поддерживаются карты только трёх российских банков: «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и «Восточный».