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Компания Huawei объявила о том, что несколько смартфонов уже получили стабильную версию программного обеспечения EMUI 11. Символично, что прошивка вышла на одиннадцать устройств. Новая версия EMUI 11 стала доступна для семейства Huawei P40 и для двух последних поколений серии Mate.

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Huawei P40 Pro и версия Pro+ почти не отличаются. Первая модель получила основную камеру с разрешением 50 Мп + 12 Мп + 40 Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Во второй вместо модуля на 12 Мп установлено два телеобъектива на 8 Мп с 10-кратным и 3-кратным увеличением без потери качества.

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Оба флагмана оборудованы 7-нанометровой платформой Kirin 990 5G и несут на борту 8 ГБ оперативки в паре с 512 ГБ постоянной памяти в топовой модификации. Смартфоны могут снимать видео в 4K UHD при 60 FPS. Ёмкость аккумулятора составила 4200 мА*ч. Мощность проводной и беспроводной подзарядки в младшей версии – 40 Вт и 27 Вт соответственно. В варианте Pro+ мощность подзарядки беспроводным путём повышена до 40 Вт. Из прочего отметим 32-Мп фронталку и панель OLED с частотой обновления 90 Гц.

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Третья модель серии – Huawei P40. С наиболее продвинутым флагманом поколения её объединяют 50-Мп сенсор, 8-Мп телеобъектив с 3-кратным зумом, мобильный процессор Kirin 990 5G и 32-мегапиксельная фронтальная камера. Стандартное издание также получило 16-Мп ультраширокоугольный модуль, OLED-панель с частотой 60 Гц и АКБ на 3800 мА*ч с 22,5-Вт подзарядкой по проводу.

Семейство Huawei Mate 30 в полном объёме получило EMUI 11. Оно представлено моделями Mate 30, Mate 30 Pro, их версиями с поддержкой 5G и флагманом класса «люкс» Mate 30 RS Porsche Design. Стандартное издание имеет чип Kirin 990, основную камеру с тремя модулями на 40 Мп, 8 Мп и 16 Мп. Разрешение фронталки составило 24 Мп, а ёмкость аккумулятора – 4200 мА*ч.

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Версия Pro отличается «экраном-водопадом». В основной камере вместо сенсора на 16 Мп используется 40-мегапиксельный оптический модуль. Ёмкость комплектной батареи повышена до 4500 мА*ч. 5G-модификации двух флагманов отличаются наличием 7-нанометрового мобильного процессора Kirin 990 5G. Модель Mate 30 RS построена на базе версии Pro, но имеет оригинальный дизайн тыльной панели.

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Ещё для троих флагманов 2020 года компания Huawei выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на минувших выходных. Речь о новинках Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS. Они сразу из коробки появились с EMUI 11, но сейчас для них стала доступен апдейт под номером v11.0.0.125, которая повышает стабильность работы прошивки.

Версия Mate 40 RS Porsche Design построена на базе Mate 40 Pro+, но может похвастаться кожаным задником. Смартфоны оборудованы 90-Гц панелями OLED, 5-нанометровыми чипами Kirin 9000, 13-Мп фронталками и основными камерами с разрешением 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 8 Мп с 10x и 3x оптическим зумом. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным путём. Почти всё это есть в Huawei Mate 40 Pro. Лишь основная камера ему досталась немного попроще. Разрешение – 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп. Кратность зума – 5x.

EMUI 11 для каждого из одиннадцати смартфонов построена на базе операционной системы Android 10. Сервисы Google отсутствуют. Прошивка распространяется «по воздуху».