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В этом году китайская компания Xiaomi выпустила серию ноутбуков Mi Notebook 14. Теперь она пополнилась ещё одной моделью. Она называется Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition и в первую очередь нацелена на учащихся.

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Лэптоп оснащён 14-дюймовой панелью формата Full HD с соотношением сторон 16 к 9 и разрешением 1080 x 1920 точек. По словам производителя, экран занимает 81,2% внутренней стороны крышки. Верхняя рамка содержит веб-камеру с поддержкой разрешения HD.

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В основу Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition положена 14-нанометровая платформа Intel Core i3-10110U, которая представляет поколение Comet Lake. Процессор получил два ядра с номинальной частотой 2,1 ГГц и поддержкой многопоточности. Пиковая частота составляет 4,1 ГГц. За графику отвечает интегрированный GPU Intel UHD.

Мобильный ПК оснащён 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4. Она работает на частоте 2666 МГц. Вместимость SSD-накопителя составила 256 ГБ. Также новинка может похвастаться 2-ваттным стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц.

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Ёмкость встроенной батареи не уточняется, но производитель заявляет о 10 часах автономной работы. Габаритные размеры устройства составили 323 x 228 x 17,95 мм, а масса – 1,5 кг. Из интерфейсов отметим USB Type-A, HDMI, и разъём для подключения проводных наушников.

Новинка поступит в продажу с предустановленной операционной системой Windows 10 Home. Стоимость Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition составила 500 долларов.