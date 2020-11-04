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Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых производительных смартфонов октября. В него вошла только одна модель, оснащённая однокристальной системой не Qualcomm. Причём именно это устройство заняло первое место. Речь о Huawei Mate 40 Pro.

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По неизвестным причинам, в топ-10 не попал Huawei Mate 40 Pro+. Хотя оба смартфона нового поколения оборудованы одним мобильным процессором – Kirin 9000. Однокристальная система выполняется по нормам 5-нанометровой технологии. Результат флагмана составил 685 339 баллов.

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В топ-3 попало две модели компании vivo – iQOO 5 и iQOO 5 Pro. Первая набрала 663 767 баллов, а вторая – 663 979 баллов. Оба смартфона оснащены 7-нанометровой однокристальной платформой Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

vivo X50 Pro+ с тем же мобильным чипом под капотом остался в шаге от лидирующей тройки с результатом 661 342 пункта. Модели Redmi K30S, которая оказалась пятой, программное обеспечение для оценки производительности присудило примерно на 1200 пунктов меньше. Напомним, что Xiaomi уже похвасталась продажами новинки – 100 000 единиц за 1 минуту.

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Вторую пятёрку открывает Xiaomi Mi 10 Ultra в конфигурации 16/512 ГБ со Snapdragon 865. В активе флагмана – 659 561 балл. Смартфон появился в августе в качестве лучшего камерофона китайской компании. К фишкам также относят 144-Гц панель, 50-Вт беспроводную и 120-ваттную проводную зарядку.

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Первый в списке девайс на чипе Snapdragon 865+ оказался лишь на седьмой позиции, набрав около 631 000 баллов. Речь об ASUS ROG Phone III. Около 5000 баллов ему уступил первый в мире смартфон на Snapdragon 865+, который называется Lenovo Legion Pro, он же Legion Duel. Правда, разница во времени между анонсами двух моделей составила лишь пару часов.

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Чуть менее 618 000 пунктов AnTuTu присудил игровому смартфону Xiaomi Black Shark 3S на Snapdragon 865. Наконец, десятку замкнул OPPO Find X2 Pro с тем же мобильным процессором под капотом и 611 419 очками в активе.