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30 сентября текущего года компания Xiaomi в Европе представила смартфон Mi 10T. Спустя месяц он появился в Китае как Redmi K30S. Почти все параметры совпадают, а изменились лишь объёмы памяти. Что интересно, в Китае пользователи получили возможность купить смартфон вчера, 1 ноября, хотя изначально старт продаж был запланирован на 11 ноября.

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Как бы там ни было, производитель похвастался, что лишь за 1 минуту ему удалось реализовать 100 000 устройств, т.е. в среднем каждую секунду новинку приобретали 1667 раз. По грубым подсчётам, китайская компания от реализации первой партии смартфонов получила доход в размере от 39 млн долларов до 41,5 млн долларов, поскольку модификации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оценены в 390 долларов и 415 долларов соответственно. Отметим, что на распродаже 11.11 купить флагман можно будет со скидкой 45 долларов.

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Напомним, что Redmi K30S смог стать самым доступным в мире смартфоном с 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865. Новинка оказалась на 15 долларов дешевле, чем iQOO Neo 3. Европейский аналог в лице Xiaomi Mi 10T предлагается в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/128 ГБ по цене 499 евро и 549 евро соответственно.

Модель оснащена основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп без оптической стабилизации, но зато с поддержкой съёмки видео в 4K UHD при 60 FPS и в 8K UHD при 30 FPS. Фронталка построена на базе 20-мегапиксельной матрицы.

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В смартфоне используется 144-герцовая жидкокристаллическая панель Full HD+, диагональ которой составила 6,67 дюйма. В связи с этим биометрический датчик перебрался на правый торец. Вопросами автономности занимается аккумулятор зарядной ёмкостью 5000 мА*ч.

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Xiaomi Redmi K30S поступил в продажу в Китае сразу с MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Несмотря на это, компания уже успела выпустить парочку обновлений программного обеспечения. Android 11 станет доступна только в 2021 году.

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В смартфоне есть стереофонические динамики, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 и поддержка Near Field Communication. Из прочего отметим корпус из стекла и металла без защиты от воды, габаритные размеры 165,1 x 76,4 x 9,3 мм, массу 216 граммов, поддержку 33-ваттной быстрой зарядки Quick Charge 4+ и USB Power Delivery 3.0, а также отсутствие выхода под наушники и слота для microSD.