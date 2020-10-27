Анонсирован Xiaomi Redmi K30S – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865 со 144-Гц экраном
Как и ожидалось, китайская компания Xiaomi сегодня, 27 октября, анонсировала самый дешёвый в мире смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Новинка называется Xiaomi Redmi K30S. Это последний представитель линейки Redmi K30 и уже третья модель серии на флагманской однокристальной системе Qualcomm.
реклама
Слухи подтвердились, и новый девайс стал точной копией анонсированного 30 сентября Xiaomi Mi 10T. Единственное, что изменилось – объёмы памяти и цена. Если Mi 10T предлагает пользователям 6/8 ГБ оперативки и накопитель вместимостью 128 ГБ, то в новинке используется вне зависимости от комплектации 8 ГБ ОЗУ, а объём встроенного хранилища составил 128/256 ГБ. Слот для карты microSD отсутствует.
Xiaomi Redmi K30S оснастили 144-герцовой панелью IPS формата FHD+ с небольшим круглым отверстием под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Дисплей смартфона поддерживает стандарта HDR10+, имеет пропорции 20 к 9 и защищён стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Плотность точек составила около 400 пикселей/дюйм.
В основной камере новинки нет телеобъектива. Она получила главный модуль на 64 Мп в паре с 13-мегапиксельным ультраширокоугольным, а компанию им составляет дополнительная матрица для макросъёмки. Её разрешение составляет 5 Мп. Снимать видео новинка может в форматах 8K UHD при 30 FPS и в 4K UHD при 60 FPS.
реклама
Вычисления положены на плечи 7-нанометровой системы-на-чипе Snapdragon 865 с частотой 1,8-2,84 ГГц и графикой Adreno 650. Заметим, что до сих пор в ассортименте китайской компании нет ни одного смартфона на Snapdragon 865+. Мало того, на данный момент модели с разогнанным мобильным процессором от Qualcomm выпустили только ASUS, Lenovo и Samsung.
реклама
Ёмкость комплектной батареи в Xiaomi Redmi K30S составила 5000 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку 33-ваттной зарядки по проводу. Производителем заявлены технологии Qualcomm Quick Charge 4+ и USB Power Delivery 3.0.
Новинка осталась без разъёма для наушников. Защиты от воды и беспроводной подзарядки тоже не предусмотрено. Но при этом есть в смартфоне стереодинамики, NFC, инфракрасный порт, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Габаритные размеры корпуса составили 165,1 x 76,4 x 9,3 мм, а масса – 216 граммов. В продажу модель поступит с предустановленной ОС Android 10, которая будет дополняться проприетарной надстройкой MIUI 12.
реклама
Стоимость Xiaomi Redmi K30S в модификации с накопителем вместимостью 128 ГБ составила 2599 юаней или 390 долларов. Это примерно на 15 долларов дороже, чем предполагалось, но новинка всё же стала самым доступным смартфоном на Snapdragon 865. Ранее таким был vivo iQOO Neo 3 за 400 долларов. Вариант с 256 ГБ постоянной памяти компания оценила в 2799 юаней или 415 долларов.
Старт продаж флагмана запланирован на 11 ноября 2020 года. Ожидается, что новинка станет бестселлером распродажи 11.11. Пользователям модель будет доступна в чёрном и серебристом цветовых вариантах. первые покупатели смогут сэкономить ещё примерно 45 долларов. Напомним, что европейский аналог Xiaomi Mi 10T предлагается в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/128 ГБ по цене 499 евро (590 долларов) и 549 евро (650 долларов) соответственно.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила