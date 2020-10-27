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Китайская компания OnePlus выпустила новую версию программного обеспечения OxygenOS для всех своих смартфонов, которые были анонсированы в течение 2019 года. Таких моделей насчитывается четыре. Весной прошлого года производитель анонсировал OnePlus 7 и 7 Pro, а уже осенью вышли OnePlus 7T и 7T Pro.

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Весенние флагманы получили прошивку под номером v10.3.6 и v 10.0.9 соответственно. Для OnePlus 7T вышла версия v10.0.1, а для 7T Pro – v10.0.12. Обновление программного обеспечения исправляет ряд ошибок, которые присутствовали на прошлой версии прошивки. Например, некорректную работу будильника и сторонних приложений. Также отметим добавление заплатки безопасности операционной системы Android за сентябрь 2020 года.

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OnePlus 7T Pro

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К слову, все четыре флагмана получают прошивку на базе ОС Android 10. Одиннадцатая ревизия программного обеспечения от Google станет доступна чуть позже. Как всегда, обновление рассылается волнами. Скачать прошивку, если нет желания ждать своей очереди, можно в приложении Oxygen Updater.

А теперь вкратце напомним, основные параметры флагманов. Весенние модели получили процессор Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц, а осенним досталась однокристальная система Snapdragon 865+ с пиковой частотой 2,96 МГц.

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OnePlus 7 Pro

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OnePlus 7 Pro и 7T Pro оборудованы 90-герцовой панелью OLED формата 3K диагональю 6,67 дюйма с изогнутыми гранями, поддержкой HDR10+ и встроенным биометрическим сенсором. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп и 3-кратный зум. Фронталка в смартфонах выдвижная и построена на 16-Мп матрице. Весенняя модель получила аккумулятор на 4000 мА*ч, а в осеннем флагмане установлена батарея ёмкостью 4085 мА*ч.

OnePlus 7T

OnePlus 7T тоже оснащён 90-герцовой панелью на органических светодиодах с интегрированным дактилоскопом и поддержкой стандарта HDR10+. При этом боковые грани не изогнуты, разрешение уменьшено до Full HD+, диагональ – до 6,55 дюйма, а 16-мегапиксельная фронтальная камера перебралась на лицевую панель. Разрешение телеобъектива выросло с 8 Мп до 12 Мп, но кратность зума уменьшилась до 2x. Ёмкость встроенной батареи составила 3800 мА*ч.

OnePlus 7

Наконец, OnePlus 7 получил FHD+ HDR10 панель Optic AMOLED без поддержки 90 Гц. Диагональ составила 6,41 дюйма. В основной камере установлены сенсоры на 48 Мп и 5 Мп. Фронталка – тоже 16-мегапиксельная. Ёмкость комплектного аккумулятора равна 3700 мА*ч.