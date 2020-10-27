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Xiaomi выпустила очередную закрытую бета-версию MIUI 12. В зависимости от моделей Closed Beta построена на базе Android 11 или Android 10. Заметим, что свежую ревизию «зелёного робота» получило только пять устройств. Ещё дюжине смартфонов «прилетела» прошивка от 27 октября 2020 года с Android 10.

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Апдейтом обзавелись все смартфоны серий Redmi Note 7 и Redmi Note 8. Речь идёт о стандартных изданиях и продвинутых версиях. Напомним, что Redmi Note 7 получил чип Snapdragon 660, основную камеру на 48 Мп + 5 Мп, 13-Мп фронталку и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. В модели восьмой серии сзади вместе с 48-мегапиксельным сенсором установлены ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и пара 2-мегапиксельных матриц. Сердцем устройства стал чип Snapdragon 665.

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Версия Pro позапрошлого поколения почти не отличается от стандартного издания. Ей установили чипсет Snapdragon 675 и сенсор Sony IMX586 вместо аналога от Samsung. Redmi Note 8 Pro имеет 64-мегапиксельную камеру, чипсет Helio G90T, NFC и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч.

Флагманы Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro и Mi 9 Pro 5G тоже обзавелись обновлением MIUI 12 от 27 октября. Первые две модели оборудованы чипом Snapdragon 855, а третья получила Snapdragon 855+ и поддержку мобильных сетей по стандарту 5G. За пределами Китая 5П-вариант так и не появился. Версия Mi 9T Pro отличается наличием выдвижной фронтальной камеры.

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Серия Redmi K30 почти в полном объёме получила апдейт. Так, прошивка вышла для Redmi K30, Redmi K30 Pro и Redmi K30 Ultra. Без обновления оставили Redmi K30 4G и Redmi K30i 5G. Семейство Xiaomi Mi 10 на китайском рынке представлено моделями Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth и Mi 10 Ultra. Каждая из них получила MIUI 12 v20.10.27. Кроме того, обновление стало доступно для Xiaomi Mi 9 SE и всего семейства Mi CC9, включая специальную версию Meitu Edition.

Флагманы серии Mi 10 наряду с моделями Mi CC9 Pro и Redmi K30 Pro получили программное обеспечение на базе Android 11. При желании загрузить прошивку для установки в ручном режиме через сторонний Recovery можно тут.