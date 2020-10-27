Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Глобальная прошивка MIUI 12 Stable стала доступна для флагмана Xiaomi 2018 года

Речь идёт о модели Pocophone F1, первом представителе бренда POCO и самом дешёвом в мире на момент премьеры устройстве со Snapdragon 845 под капотом.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi выпустила программное обеспечение MIUI 12 на один из своих флагманских смартфонов 2018 года. Речь идёт о модели Pocophone F1, первом представителе бренда POCO и самом дешёвом в мире на момент премьеры устройстве со Snapdragon 845 под капотом.

реклама

Стабильная глобальная прошивка проходит под номером v12.0.2.0.QEJMIXM. Чтобы не ждать обновления «по воздуху», уже можно скачать архивы для установки вручную. Самостоятельно обновить программное обеспечение можно двумя способами: через режим восстановления и через Fastboot с помощью персонального компьютера и программы Mi Flash Tool. Скачать архив для установки в режиме Recovery можно тут, а в режиме Fastboot – тут.

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Напомним, что Pocophone F1 появился на рынке с операционной системой MIUI 9 и операционной системой Android 8.1 Oreo в конце лета 2018 года. Стабильная версия MIUI 12 основана на базе десятой ревизии «зелёного робота». Это уже второй крупный апдейт ОС для смартфона, поэтому обновления до Android 11 точно можно не ждать, не считая кастомных сборок от энтузиастов. На MIUI 13 пользователи надеяться ещё могут. Особенно учитывая то, что китайская компания успела обновить до MIUI 12 несколько моделей трёхлетней давности.

реклама

Pocophone F1 оснащается 10-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 845. Это последняя флагманская SoC Qualcomm, выполненная по 10-нм технологии. На борту смартфона установлено до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ энергонезависимой памяти. Цена начальной версии, предполагающей накопитель вместимостью 64 ГБ в паре с 6 ГБ ОЗУ, составила 300 долларов на старте продаж.

Китайской компании пришлось на многом экономить, чтобы предложить пользователям флагманский мобильный процессор и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч за невысокую цену. Они установили 6,18-дюймовую панель IPS не самого высокого качества и заключили устройство в пластиковый корпус. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 20 Мп.

реклама

Позже с обновлениями программного обеспечения смартфон научился снимать видео в формате 4K Ultra HD при 60 FPS. Из прочих параметров отметим разъём для наушников, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и поддержку 18-ваттной зарядки по проводу. Сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной стороне, а чип NFC в Pocophone F1 отсутствует.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
10
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
16
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
15
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
18
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
9

Интересные материалы

Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
20 октября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

11 смартфонов Xiaomi получили стабильную Android 11 на MIUI 12 – список и ссылки на закачку
2
Десять поколений Intel Core i5 против новых игр – что делать с Core i5-2500K в 2020 году от SpyHood
63
Первые изображения графического чипа Radeon RX 6900 XT – большой размер и на 10% быстрее RTX 3080
11
16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит 10-ядерный Core i9-10900К на 90% в многоядерном тесте PassMark
57
Частоты инженерного образца ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT появились в сети
71
Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
27
Видеокарта ASUS Radeon RX 6800 XT получит высокую тактовую частоту – до 2557 МГц с TDP 290 Вт
26
Xiaomi рассказала, какие смартфоны получат прошивку MIUI 13 и MIUI 14 на Android 11 и Android 12
1
При изготовлении процессоров AMD с архитектурой Zen 3 используются четыре слоя с EUV-литографией
39
Шесть или четыре процессорных ядра лучше для новых игр - Ryzen 3300X vs Ryzen 2600 от Benchmark
65
Обнародованы результаты тестирования AMD Ryzen 7 5800X в CPU-Z
74
Патч Linux подтвердил данные о секретном оружии AMD против NVIDIA — технологии Infinity Cache
18
Сила 16 ядер: AMD Ryzen 9 5950X стал новым чемпионом Passmark
58
NVIDIA экстренно готовит ещё одну модель в ответ на AMD Radeon RX 6800 — неофициальные данные
39
14 устройств Huawei получили прошивку EMUI 11
+
Пассивный кулер во внешнем исполнении предложен компанией ENCTEC
12
Официальные слайды презентации и обзор RTX 3070 доступны в сети
23
NVIDIA рассказала о производительности и преимуществах GeForce RTX 3070 в руководстве обозревателя
26
AMD Ryzen 5 5600X оказался ощутимо производительнее Intel Core i5-10600K в тесте Geekbench 5
19
В канун анонса Big Navi компания Sapphire вспомнила, что книга – лучший подарок
5

Популярные статьи

5 процессоров Intel и AMD, которые не стоит покупать в октябре 2020
56
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
99
5 причин для покупки видеокарт AMD вместо NVIDIA
75
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
10
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
13
Обзор приложения VideoProc – многофункциональный видеоредактор с ускорением GPU для слабых ПК

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
13:29
Андромеда не такая уж и плохая была, если проходить "вне" трилогии МЕ
Новым сценаристом Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 стала автор сценария к Mass Effect Andromeda
Твоя мамка
13:28
В днс не купить?
Вероятность появления GeForce RTX 3080 Ti сохраняется — появилась информация о графическом чипе
DOpFzit
13:27
нет причин у обоих фирм покупать текущие новинки. у тех и у тех повышенное энергопотребление. лучше переждать еще одно поколение и взять с нормальным вольтажем. RTX 2070 пока что за глаза
5 причин для покупки видеокарт AMD вместо NVIDIA
markz0R
13:27
не пару лет, а лет 5 минимум
Gigabyte отчиталась о статусе поддержки процессоров AMD Ryzen 5000
markz0R
13:26
щас бы в 2020 году про питальник вспоминать. Дорогие материнки не нужны уже как лет 10.
Gigabyte отчиталась о статусе поддержки процессоров AMD Ryzen 5000
smaximaa
13:23
Говнина с сосноли для которой минимум 2080 нужна, ахахах
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
SLAYER3000PWNZ
13:23
Ну котор то норм был, да и монолинт фигни не делал особо, может и норм
Новым сценаристом Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 стала автор сценария к Mass Effect Andromeda
Anna Stroser
13:21
очередной потансевал консолей которые все никак не раскроют , видь 2060 так тяжело раскрыть
5 причин для покупки видеокарт AMD вместо NVIDIA
Anna Stroser
13:20
зистекс лох и нищеброд
5 процессоров Intel и AMD, которые не стоит покупать в октябре 2020
Arky
13:20
Опять ты тупоголовый из палаты выбежал))
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800X Zen 3 на 11% быстрее 10-ядерного Intel i9-10900K в тесте CPU-Z
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем