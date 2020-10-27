Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi выпустила программное обеспечение MIUI 12 на один из своих флагманских смартфонов 2018 года. Речь идёт о модели Pocophone F1, первом представителе бренда POCO и самом дешёвом в мире на момент премьеры устройстве со Snapdragon 845 под капотом.

реклама

Стабильная глобальная прошивка проходит под номером v12.0.2.0.QEJMIXM. Чтобы не ждать обновления «по воздуху», уже можно скачать архивы для установки вручную. Самостоятельно обновить программное обеспечение можно двумя способами: через режим восстановления и через Fastboot с помощью персонального компьютера и программы Mi Flash Tool. Скачать архив для установки в режиме Recovery можно тут, а в режиме Fastboot – тут.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Напомним, что Pocophone F1 появился на рынке с операционной системой MIUI 9 и операционной системой Android 8.1 Oreo в конце лета 2018 года. Стабильная версия MIUI 12 основана на базе десятой ревизии «зелёного робота». Это уже второй крупный апдейт ОС для смартфона, поэтому обновления до Android 11 точно можно не ждать, не считая кастомных сборок от энтузиастов. На MIUI 13 пользователи надеяться ещё могут. Особенно учитывая то, что китайская компания успела обновить до MIUI 12 несколько моделей трёхлетней давности.

реклама

Pocophone F1 оснащается 10-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 845. Это последняя флагманская SoC Qualcomm, выполненная по 10-нм технологии. На борту смартфона установлено до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ энергонезависимой памяти. Цена начальной версии, предполагающей накопитель вместимостью 64 ГБ в паре с 6 ГБ ОЗУ, составила 300 долларов на старте продаж.

Китайской компании пришлось на многом экономить, чтобы предложить пользователям флагманский мобильный процессор и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч за невысокую цену. Они установили 6,18-дюймовую панель IPS не самого высокого качества и заключили устройство в пластиковый корпус. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 20 Мп.

реклама

Позже с обновлениями программного обеспечения смартфон научился снимать видео в формате 4K Ultra HD при 60 FPS. Из прочих параметров отметим разъём для наушников, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и поддержку 18-ваттной зарядки по проводу. Сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной стороне, а чип NFC в Pocophone F1 отсутствует.