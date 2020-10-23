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В начале осени компания Huawei в рамках ежегодной конференции Huawei Developers Conference представила программное обеспечение EMUI 11 и его аналог Magic UI 4 для смартфонов бренда Honor. Вчера, 22 октября, новую версию Magic UI 4 получило сразу пять моделей Honor.

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Все смартфоны относятся к 30-й серии, но при этом представляют разные семейства. Начнём с более новой линейки Honor 30. Здесь прошивка стала доступна для одноимённого стандартного издания, а также для версий Pro и Pro+. Более скромные Honor 30S и 30 Lite пока что остаются без обновления.

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Honor 30 является первым смартфоном китайской компании, который получил 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 985 5G. Чип работает на частоте до 2,58 ГГц, а в плане производительности находится между однокристальными системами Kirin 980 и Kirin 990. Модель обзавелась ПО под номером Magic UI 4.0.0.125. Обновление оптимизирует работу Always-on Display, повышает стабильность системы и добавляет новый режим автоматической настройки яркости при плохом освещении.

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На борту установлено до 8 ГБ оперативной памяти, накопитель вместимостью до 256 ГБ и аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч с 40-Вт зарядкой. Модель также может похвастаться панелью OLED диагональ 6,53 дюйма со встроенным биометрическим датчиком. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Её фишками стали перископный телеобъектив с 5-кратным зумом и поддержка записи видео в 4K ULTRA HD при 60 FPS. Фронтальная камера построена на базе 32-мегапиксельного датчика изображения.

Honor 30 Pro и Pro+ заметно отличаются от стандартного издания, но при этом сильно похожи друг на друга. Они обновлены до версии Magic UI 4.0.0.138. Обе модели получили более мощный 7-нм чипсет Kirin 990 5G, OLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма с интегрированным дактилоскопическим сенсором, стереодинамики и почти полный набор интерфейсов – нет лишь разъёма для наушников.

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Смартфоны оборудованы аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч с 40-ваттной зарядкой по проводу, а версия Pro+ может похвастаться ещё и 27-ваттной подзарядкой беспроводным путём. Младшая модель предлагается в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Старшая версия оснащена 256 ГБ встроенной памяти, а объём оперативки может составлять 8/12 ГБ.

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Оба смартфона получили 32-мегапиксельную фронталку в паре с 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем. В основной камере установлены 8-Мп телеобъектив с 5x зумом, 16-Мп ультраширокоугольный модуль и сенсор глубины на 2 Мп. Снимать видео можно в 4K при 60 к/сек. Стандартная камера Honor 30 Pro основана на 40-Мп сенсоре. В Honor 30 Pro+ разрешение основного модуля составляет 50 Мп.

Magic UI 4.0.0.138 на базе операционной системы Android 10 стала доступна для семейства Honor V30. Оно состоит из стандартного издания и версии Pro. Обновление улучшает работу функции разделения экрана.

Оба флагмана оснащены 6,57-дюймовой IPS-панелью, боковым биометрическим сенсором, имеют идентичный набор интерфейсов без Mini-Jack и фронтальную камеру разрешением 32 Мп + 8 Мп. Honor V30 оборудован 7-нм чипсетом Kirin 990. Ёмкость аккумулятора составила 4200 мА*ч, а мощность проводной зарядки – 40 Вт. Смартфон комплектуется 6/8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

В Honor V30 Pro используется однокристальная система Kirin 990 5G с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128/256 ГБ. Ёмкость АКБ уменьшена до 4100 мА*ч, но зато появилась 27-Вт беспроводная подзарядка. В основной камере есть оптостаб, а разрешение ультраширокоугольного модуля повышено с 8 Мп до 12 Мп.