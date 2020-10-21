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Компания Intel минувшей весной анонсировала настольные процессоры поколения Comet Lake-S. Один из них называется Intel Core i5-10600K. Рекомендованная цена чипа в США составила 262 доллара. На AliExpress сейчас его можно купить со скидкой.

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Если верить магазину Intel Official Store, в продажу на китайской торговой площадке настольный процессор поступил по цене 328 долларов. Сейчас за него просят около 253 долларов, т.е. чуть меньше 20 000 рублей. На момент написания материала в наличии оставалось только три процессора. Для сравнения, в магазине «Регард» OEM-версия обойдётся в 23 770 рублей, а BOX (без кулера) стоит 24 930 рублей.

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Напомним, что Intel Core i5-10600K ориентирован на установку в разъём Intel Socket 1200. Чип выполнен по 14-нанометровой технологии. Он получил шесть с ядер с номинальной частотой 4,1 ГГц, в каждом из которых выполняется по два потока. В режиме Turbo Boost 2.0 частота повышается до 4,8 ГГц. Режимы Turbo Boost Max 3.0 и Turbo Velocity Boost данная платформа не поддерживает.

Требования по теплоотводу составляют 125 Вт. Значение PL2 – 182 Вт. Максимальная рабочая температура – 100 градусов. Чип поддерживает PCI Express 3.0 (x16) и работу с оперативной памятью типа DDR4-2666. Графическая подсистема представлена интегрированным GPU Intel UHD Graphics 630. Объём кэш-памяти третьего уровня составляет 12 МБ.