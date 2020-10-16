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Уже через месяц компания Sony начнёт продавать консоли нового поколения PlayStation 5 и версию Digital Edition. Вариант с приводом можно будет купить в России за 46 000 рублей. Тем временем цена Sony PlayStation 4 Pro уже опустилась ниже 30 000 рублей.

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На AliExpress в официальном магазине Sony стоимость игровой приставки в комплекте с Horizon Zero Dawn и God of War составляет 37 990 рублей. Чтобы снизить цену до 29 000 рублей, нужно выполнить два простых действия. Во-первых, взять купон продавца на 5700 рублей. Во-вторых, использовать промокод PLAY10, который позволит сэкономить ещё чуть более 3200 рублей. В магазине «Ситилинк» этот же бандл обойдётся в 37 990 рублей или в 36 990 рублей для владельцев клубных карт.

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Напомним, что Sony PlayStation 4 Pro оснащена графическим процессором AMD мощностью 4,2 Tflops, 8 ГБ оперативной памяти типа GDDR5 8-ядерным процессором AMD Jaguar. На борту имеется три порта USB 3.0, сетевой интерфейс Ethernet и по одном разъёму HDMI и S/PDIF.

Консоль четвёртого поколения обзавелась адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 802.11ac. Приставка поддерживает вывод видео в формате 4K Ultra HD с HDR. Весит консоль 3,3 кг, а габаритные размеры составляют 29,5 x 5,5 x 32,7 см. Поставляется устройство в чёрном цвете.

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В комплекте идёт только один беспроводной контроллер DualShock 4. Второй докупать придётся отдельно в случае необходимости. В «Ситилинк» купить геймпад можно за 4990 рублей, но есть и предложения по дороже. За всеми вариантами контроллеров DualShock 4 для игровой консоли Sony PlayStation 4 Pro можете ознакомиться по этой ссылке.