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Компания Sony в конце зимы 2019 года анонсировала флагманскую модель Xperia 1. Она получила топовую на момент премьеры аппаратную платформу и оказалась далеко не самым доступным решением в верхнем ценовом сегменте. Сейчас купить смартфон можно на 440 долларов дешевле, чем на старте продаж.

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Цена Sony Xperia 1 составила 1110 долларов. Сейчас модель обойдётся на AliExpress в 670 долларов. За эти деньги флагман прошлого поколения предлагает пользователям интегрированный флеш-накопитель объёмом 128 ГБ, тогда как объём оперативной памяти составляет 8 ГБ.

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Новинка получила кинематографическую панель OLED с поддержкой стандарта HDR BT.2020 и частотой обновления 60 Гц. Соотношение сторон – 21 к 9. Компания отмечает, что разрешение соответствует формату 4K Ultra. Однако, на самом деле здесь имеет место небольшая манипуляция. Реальное разрешение составляет 1644 x 3840 пикселей. Также отметим диагональ 6,5 дюйма, поддержку X-Reality Engine и Triluminos Display. Плотность точек составляет 643 точки/дюйм.

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Лицевая и тыльная панели оформлены стеклом Gorilla Glass предыдущего поколения. Защита от воды соответствует стандартам IP65 и IP68. Сзади установлена основная камера с тремя модулями. Разрешение каждого составляет 12 Мп. В стандартном модуле задействует матрица оптического формата 1/2,55 дюйма, оптическая стабилизация и Dual Pixel PDAF. В телеобъектив и ультарширокоугольной камере используются сенсор типа 1/3,4 дюйма. Кратность оптического зума – 2x.

Sony Xperia 1 поддерживает съёмку видео в формате 4K Ultra HD с частотой 24 к/сек и 30 к/сек. Также заявлена возможность записывать ролики в Full HD при 60 к/сек и в HD при 960 к/сек. Пользователи не особо оценили фото- и видеовозможности смартфона. А вот профессиональным фотографам по душе пришёлся режим Pro с возможностью ручной настройки всех параметров. Во фронтальной камере установлен 8-мегапиксельный датчик изображения.

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Флагман работает на процессоре Snapdragon 855. 7-нанометровая система-на-чипе объединяет восемь ядер с частотой 1,8-2,84 ГГц и графический чип Adreno 640. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3330 мА*ч. АКБ поддерживает 18-ваттную проводную подзарядку USB Power Delivery 2.0. На борту также нашлось место для чипа NFC, адаптеров Bluetooth 5 / Wi-Fi 5, USB-C и GPS.

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Sony Xperia 1 остался без разъёма для наушников и радиоприёмника. Расширить встроенное хранилище можно картой microSD, но в таком случае придётся ограничиться только одной SIM-картой. Из прочего отметим стереофонические динамики, боковой сканер отпечатков пальцев, отдельную клавишу для активации камеры на правом торце и операционную систему Android 10. Из коробки модель работает на девятой ревизии ОС от Google.