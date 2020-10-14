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Компании Xiaomi продолжает обновлять смартфоны после паузы, связанной со второй «Золотой неделей» в 2020 году. За последние несколько дней производитель обновил более дюжины моделей до MIUI 12. Несколько раз мы уже писали об этом. На этот раз поговорим о семи устройствах, для которых стала доступна стабильная версия MIUI 12 в Европе и мире.

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Начнём с Китая. Там производитель обновил модели Xiaomi Mi 8, Redmi Note 7 Pro и Redmi 10X 5G. Они были анонсированы в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно. Быстро напомним технические характеристики смартфонов.

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Xiaomi Mi 8 – это некогда топовая модель компании, которая оснащается 10-нм чипсетом Snapdragon 845. Она получила основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп, 20-мегапиксельную фронталку и дисплей OLED диагональю 6,21 дюйма. Смартфону достался тыльный сканер отпечатков пальцев. Ёмкость встроенной батареи составила 3400 мА*ч. В продаже модель появилась с Android 8.1 Oreo и фирменной оболочкой MIUI 9.

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Redmi Note 7 Pro – первый в мире девайс на процессоре Snapdragon 675. В основной камере установлены сенсоры на 48 Мп и 5 Мп. Дисплей IPS FHD+ имеет размер 6,3” по диагонали и вырез с 13-Мп фронталкой. За питание в смартфоне отвечает АКБ на 4000 мА*ч. В продаже модель появилась с Android 9.0 Pie и MIUI 10.

Redmi 10X 5G явился миру весной и на некоторое время стал самым доступным смартфоном с поддержкой 5G при цене 225 долларов за базовую модификацию. Он оборудован основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 16-Мп фронталкой. Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,57 дюйма, а за питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4520 мА*ч. Кремниевым сердцем является 7-нанометровый чипсет Dimensity 820.

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Глобальная прошивка MIUI 12 вышла для Xiaomi Mi 9 SE, Redmi 9A и POCO X3 NFC. Первая модель появилась в продаже в прошлом году в качестве самого компактного представителям флагманской серии Mi 9. Она получила 5,97” матрицу AMOLED, 20-Мп камеру для селфи и три датчика изображения на тыльной панели. Их разрешение составило 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Подсистема питания представлена АКБ на 3070 мА*ч, а аппаратная платформа построена вокруг Snapdragon 712.

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Redmi 9A вышел в июне 2020 года и является одним из самым доступных смартфонов в ассортименте Xiaomi. Он оснащён чипсетом Helio G25, 13-Мп тыльной камерой и фронталкой на 5 Мп. За питание отвечает АКБ на 5000 мА*ч. Отметим, что в этой модели нет биометрического сенсора.

POCO X3 NFC – один из последних смартфонов Xiaomi. Его представили в прошлом месяце. Он оснащён новым процессором Snapdragon 732G и 120-герцовой панелью IPS. Разрешение основной камеры равно 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 13 Мп, а для селфи есть матрица на 20 Мп. Также отметим стереозвук, аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч, боковой дактилоскопический сенсор и защиту от брызг по стандарту IP53.





Наконец, Redmi Note 9 Pro получил стабильную прошивку MIUI 12 в Европе. Первыми обновить смартфон до новой версии программного обеспечения могут жители Турции. На очереди – Россия. Модель может похвастаться основной камерой на 64 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 16-Мп фронталкой, несъёмной батареей ёмкостью 5020 мА*ч и чипсетом Snapdragon 720G.

MIUI 12 во всех случаях построена на базе операционной системы Android 10. Загрузить прошивку для установки вручную через Recovery можно прямо сейчас, если не хотите ждать выхода OTA-обновления. Все ссылки добавлены в таблицу ниже.