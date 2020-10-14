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Samsung Galaxy Note 20 – один из двух флагманских смартфонов компании из Южной Кореи, которые были анонсированы в августе 2020 года. В России он появился в конфигурации со встроенным хранилищем, рассчитанным на 256 ГБ, в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Сейчас купить смартфон с официальной гарантией производителя можно на 10 000 рублей дешевле.

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Рекомендованная цена модели составила 79 990 рублей. В магазине «Ситилинк» на момент написания заметки стоимость Samsung Galaxy Note 20 упала до 69 990 рублей. Доступна модель покупателям в бронзовой, зелёной и серой цветовых вариациях корпуса.

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В прошлом году компания из Южной Кореи начала в рамках серий Galaxy M и Galaxy A выпускать смартфоны с пластиковыми корпусами. Летом этого года производитель решил отказаться от стекла на тыльной панели и в линейке Galaxy Note. Правда, в версии Ultra ещё используется стекло. Герой заметки имеет габаритные размеры 161,6 x 75,2 x 8,3 мм и весит 192 грамма. Корпус обладает защитой от воды по стандарту IP68.

Спереди установлен дисплей Super AMOLED Plus без поддержки частоты обновления 120 Гц, как в старшей модели и во всех флагманах серии Galaxy S20. Экран имеет встроенный дактилоскопический сенсор, разрешение Full HD+ и диагональ 6,7 дюйма. В панели Infinity-O предусмотрено небольшое отверстие под селфи-камеру на базе 10-мегапиксельного датчика.

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Основная камера представлена тройным блоком. Главный модуль и ультраширокоугольный построены на базе 12-Мп матриц, дополненных оптикой со светосилой f/1,8 и f/2,2 соответственно. Первый может похвастаться оптической стабилизацией и автофокусировкой Dual Pixel. В телеобъективе используется 64-мегапиксельный датчик изображения. Кратность оптико-цифрового приближения – 3x. Снимать видео Samsung Galaxy Note 20 может в 4K с частотой 60 FPS, в FHD при 240 FPS, в HD при 960 FPS, а также в 8K, но частота кадров ограничена 24 FPS. Фронтальная камера получила поддержку 4K@60FPS.

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Сердцем флагмана нового поколения является чипсет Exynos 990. Возможно, это последняя флагманская система-на-кристалле не только в ассортименте Samsung, но и в мире, которая выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Apple вчера анонсировала смартфоны на 5-нм SoC A14 Bionic, и то же самое через несколько дней сделает Huawei. Лишь MediaTek может продолжить выпускать 7-нанометровые чипы, но они во флагманах пока не используются.

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Ёмкость встроенной батареи в Samsung Galaxy Note 20 составила 4300 мА*ч. Быстрая зарядка по проводу имеет мощность 25 Вт. Также заявлена беспроводная 15-ваттная подзарядка по стандарту Qi. Летняя новинка получила поддержку режима Samsung DeX Wireless, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, NFC, стереофонические динамики и умный стилус S Pen с Bluetooth и задержкой 26 мс. Программной платформой выступает операционная система Android 10, дополненная фирменной прошивкой One UI 2.5 сразу из коробки.