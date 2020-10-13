Новая версия MIUI 12 стала доступна для 19 смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi возобновляет рассылку закрытой бета-версии MIUI 12 в Китае для смартфонов 2019 и 2020 годов. Уже около месяца производитель из Поднебесной не выпускает программное обеспечение для моделей двухлетней давности.
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MIUI 12 Closed Beta от 12 октября 2020 года стала доступна для 19 моделей компании. Девять из них продаются под брендом Redmi. В список попало семь смартфонов, которые были анонсированы в 2020 году. Это четыре представителя семейства Xiaomi Mi 10, флагман Redmi K30 Pro и середняки Redmi 10X/10X Pro. Все они поддерживают мобильные сети пятого поколения.
Для Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Youth прошивка основана на базе операционной системы Android 11. Версия Youth оснащена 7-нм чипсетом Snapdragon 765G. Три другие модели работают на однокристальной системе Snapdragon 865. Также стоит отметить, что остальные 15 смартфонов получили MIUI Closed Beta v2020.10.12 с Android 10. Скачать прошивку можно ниже.
|
#
|
Модель
|
Версия ОС
|
Номер ПО
|
Скачать
|
Год анонса
|
1
|
Redmi Note 7
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
2
|
Redmi Note 7 Pro
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
3
|
Redmi Note 8
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
4
|
Redmi Note 8 Pro
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
5
|
Redmi 10X 5G
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2020
|
6
|
Redmi 10X Pro 5G
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2020
|
7
|
Redmi K20 Pro
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
8
|
Redmi K30 5G
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
9
|
Redmi K30 Pro 5G
|
Android 11
|
2020.10.12
|
2020
|
10
|
Xiaomi Mi CC9
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
11
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
12
|
Xiaomi Mi CC9e
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
13
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
14
|
Xiaomi Mi 9
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
15
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2019
|
16
|
Xiaomi Mi 10 Ultra
|
Android 10
|
2020.10.12
|
2020
|
17
|
Xiaomi Mi 10 5G
|
Android 11
|
2020.10.12
|
2020
|
18
|
Xiaomi Mi 10 Pro 5G
|
Android 11
|
2020.10.12
|
2020
|
19
|
Xiaomi Mi 10 Youth 5G
|
Android 11
|
2020.10.12
|
2020
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