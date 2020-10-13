Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi возобновляет рассылку закрытой бета-версии MIUI 12 в Китае для смартфонов 2019 и 2020 годов. Уже около месяца производитель из Поднебесной не выпускает программное обеспечение для моделей двухлетней давности.

реклама

MIUI 12 Closed Beta от 12 октября 2020 года стала доступна для 19 моделей компании. Девять из них продаются под брендом Redmi. В список попало семь смартфонов, которые были анонсированы в 2020 году. Это четыре представителя семейства Xiaomi Mi 10, флагман Redmi K30 Pro и середняки Redmi 10X/10X Pro. Все они поддерживают мобильные сети пятого поколения.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Для Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Youth прошивка основана на базе операционной системы Android 11. Версия Youth оснащена 7-нм чипсетом Snapdragon 765G. Три другие модели работают на однокристальной системе Snapdragon 865. Также стоит отметить, что остальные 15 смартфонов получили MIUI Closed Beta v2020.10.12 с Android 10. Скачать прошивку можно ниже.