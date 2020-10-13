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Realme Q2 и Realme Q2 Pro представлены официально – Dimensity 720, 5G, 48-Мп камера и Android 10 по цене от 180 долларов

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Сегодня мы писали о смартфоне Realme Q2i, который стоит 150 долларов и поддерживает мобильные сети пятого поколения. Вслед за ним китайская компания представила ещё две модели серии Q второго поколения. Они называются Realme Q2 и Realme Q2 Pro.

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Между новинками есть масса общего. Оба смартфона оснащены процессором Dimensity 800U, который выполняется по 7-нм технологии. Пиковая частота составляет 2,4 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Mali-G57 MC3. На борту каждой модели есть Bluetooth, Wi-Fi 5 GPS и порт USB-C. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10 с фирменным ПО Realme UI.

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Внешне смартфоны тоже практически не отличаются. Габариты Realme Q2 составили 162,2 x 75,1 x 9,1 мм при 6,5-дюймовом дисплее и аккумуляторе ёмкостью 5000 мА*ч. Версия Pro оказалась компактнее – 160,9 x 74,4 x 8,1 мм. При этом она оснащена 6,4” матрицей и АКБ на 4300 мА*ч.

В стандартном издании установлена основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Дисплей IPS LCD поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет разрешение Full HD+. В Realme Q2 Pro используется матрица на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев. При этом частота обновления составляет скромные 60 Гц. В основной камере появился ещё один сенсор на 2 Мп. Фронталка в обоих смартфонах построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.

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Realme Q2 получил боковой дактилоскопический сенсор, разъём для наушников и поддерживает 30-ваттную зарядку по проводу. Цена версии с 4 ГБ оперативной памяти составила 180 долларов. Модификация с 6 ГБ ОЗУ обойдётся в 190 долларов. Встроенной памяти в обоих случаях предусмотрено 128 ГБ.

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Realme Q2 Pro не получил разъёма для наушников, а мощность зарядки составляет 65 Вт. Модификацию 8/128 ГБ китайская компания оценила в 240 долларов. За вариант с накопителем удвоенной вместимости отдать придётся на 25 долларов больше.

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