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За два года в мире было анонсировано почти две сотни смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Первые модели представляли верхний ценовой сегмент. Например, Xiaomi Mi MIX 3 5G в Европе оценили в 600/700 евро. Со временем начали появляться более доступные 5G-решения.

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Весной было выпущено несколько устройств с начальной ценой 300 долларов. Затем входной порог опустился до 260 долларов, а в мае Xiaomi представила Redmi X10 5G на Dimensity 820 за 225 долларов. В начале августа компания Realme презентовала модель V5 стоимостью от 215 долларов. Более двух месяцев она оставалась самым доступным 5G-телефоном в мире. Сегодня, 13 октября, за несколько часов до премьеры iPhone 12 тот же бренд анонсировал самый дешёвый в мире 5G-смартфон. Он называется Realme Q2i.

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Новинка является первым и самым доступным представителем серии Q второго поколения. Она оснащена процессором Dimensity 720, который выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Как видим, вместе с поддержкой сотовой связи по стандарту 5G до бюджетного сегмента добрались и 7-нм чипсеты. Оперативной памяти под капотом установлено 4 ГБ, а встроенной – 128 ГБ.

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В плане дизайна новинка ничего сверхнеобычного не предлагает. Она имеет 6,52” LCD-панель формата HD+ с каплевидным вырезом под 8-Мп фронталку. Разрешение основной камеры составило 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. На тыльной стороне установлен дактилоскопический сканер. Программной основой выступает операционная система Android 10 с прошивкой Realme UI, а за питание отвечает аккумулятор на 5000 мА*ч с 18-Вт подзарядкой по проводу.

Realme Q2i появится в продаже 21 октября 2020 года в синей и серебристой расцветках корпуса. Стоимость смартфона составила 998 китайских юаней или 145 долларов.