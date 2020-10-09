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Китайская компания Xiaomi весной года нынешнего анонсировала новое поколение линейки Redmi Note 9. Восьмая серия дебютировала в августе прошлого года, а к концу мая суммарные продажи превысили 30 млн единиц. Об успехах семейства Xiaomi Redmi Note 9 производитель из Пекина пока что не сообщает. Зато сегодня от техподдержки стало известно, когда три модели нового поколения получат MIUI 12.

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Речь идёт о Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. Все три смартфона официально продаются в Европе и в России, в частности. Из общего сразу отметим операционную систему Android 10 с прошивкой MIUI 11 из коробки, Full HD+ IPS-панель, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, отдельный слот для карты памяти, разъём для наушников, ИК-порт, USB Type-C, стекло Gorilla Glass 5, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Ёмкость аккумулятора составляет 5020 мА*ч.

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Redmi Note 9 получил 6,53-дюймовый экран с отверстием под 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Биометрический сенсор установлен на тыльной панели. В основной камере есть ещё главный модуль на 48 Мп и сенсор на 2 Мп для макросъёмки. Мощность быстрой зарядки составляет 18 Вт. Сердцем смартфона выступает однокристальная система Helio G85.

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В России официально модель продаётся в модификациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. В «Ситилинк» рекомендованная цена на момент написания заметки составляет 16 990 рублей и 18 990 рублей соответственно. Но обычно они продаются по сниженной цене.

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Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro получили 6,67-дюймовые панели с отверстием для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Сканер отпечатков пальцев обосновался не сзади, а сбоку. Версия S поддерживает 18-ваттную зарядку по проводу и имеет тыльную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Продвинутая модель обзавелась главным модулем на 64 Мп и 30-ваттной подзарядкой. Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 720G.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro в России доступен в модификации 6/128 ГБ по цене 23 990 рублей на момент написания заметки. Redmi Note 9S продаётся в конфигурации 4/64 ГБ за 15 490 рублей. Опять же, зачастую стоимость немного ниже.

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Все три смартфона в 2021 году получат прошивку MIUI 13 с операционной системой Android 11. А вот MIUI 12 На базе Android 10 для них выйдет менее чем через две недели. По данным техподдержки, Xiaomi начнёт распространять «по воздуху» глобальную версию оболочки уже 20 октября 2020 года.