Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi назвала дату выхода стабильной глобальной прошивки MIUI 12 для Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9

[ ] для раздела Блоги
1
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi весной года нынешнего анонсировала новое поколение линейки Redmi Note 9. Восьмая серия дебютировала в августе прошлого года, а к концу мая суммарные продажи превысили 30 млн единиц. Об успехах семейства Xiaomi Redmi Note 9 производитель из Пекина пока что не сообщает. Зато сегодня от техподдержки стало известно, когда три модели нового поколения получат MIUI 12.

реклама

Речь идёт о Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. Все три смартфона официально продаются в Европе и в России, в частности. Из общего сразу отметим операционную систему Android 10 с прошивкой MIUI 11 из коробки, Full HD+ IPS-панель, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, отдельный слот для карты памяти, разъём для наушников, ИК-порт, USB Type-C, стекло Gorilla Glass 5, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Ёмкость аккумулятора составляет 5020 мА*ч.

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Redmi Note 9 получил 6,53-дюймовый экран с отверстием под 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Биометрический сенсор установлен на тыльной панели. В основной камере есть ещё главный модуль на 48 Мп и сенсор на 2 Мп для макросъёмки. Мощность быстрой зарядки составляет 18 Вт. Сердцем смартфона выступает однокристальная система Helio G85.

реклама

В России официально модель продаётся в модификациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. В «Ситилинк» рекомендованная цена на момент написания заметки составляет 16 990 рублей и 18 990 рублей соответственно. Но обычно они продаются по сниженной цене.

реклама

Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro получили 6,67-дюймовые панели с отверстием для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Сканер отпечатков пальцев обосновался не сзади, а сбоку. Версия S поддерживает 18-ваттную зарядку по проводу и имеет тыльную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Продвинутая модель обзавелась главным модулем на 64 Мп и 30-ваттной подзарядкой. Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 720G.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro в России доступен в модификации 6/128 ГБ по цене 23 990 рублей на момент написания заметки. Redmi Note 9S продаётся в конфигурации 4/64 ГБ за 15 490 рублей. Опять же, зачастую стоимость немного ниже.

реклама

Все три смартфона в 2021 году получат прошивку MIUI 13 с операционной системой Android 11. А вот MIUI 12 На базе Android 10 для них выйдет менее чем через две недели. По данным техподдержки, Xiaomi начнёт распространять «по воздуху» глобальную версию оболочки уже 20 октября 2020 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
4
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
11
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
39
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
104
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
17
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
11
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
32
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
22

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 129
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 104
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 10 подешевел на 500 долларов – Snapdragon 865, 108-Мп камера, NFC, поддержка 8K и 90-Гц дисплей AMOLED по низкой цене
9
Закулисные игры AMD и NVIDIA – Radeon RX 6900 ХТ ожидается гораздо мощнее – обе компании вводят друг друга в заблуждение, раскрывая неправильные параметры незадолго до анонса
41
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,6 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
368
Одна из последних видеокарт GeForce RTX 3090 в России была куплена за 167 000 рублей в магазине Регард неизвестным геймером
39
Производительность Radeon RX 6900XT Big Navi сравнили с RTX 3080 и RTX 2080 Ti - результат оказался не в пользу карты от AMD
66
Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих
118
AMD Ryzen 9 5900X сверг с трона игрового короля в лице Intel Core i9-10900K — официальные данные компании
96
Последнее слово будет за AMD: компания готовит Navi 21 XTX
34
Новые материнские платы под AMD Zen 3 всё-таки появятся
17
Xiaomi Redmi Note 8 Pro упал в цене – игровой процессор, NFC, аккумулятор на 4500 мА*ч и 64-Мп камера
4
Первый взгляд на Йеннифер во втором сезоне «Ведьмака»
30
Отставить панику: AMD не призналась, какую модель Radeon RX 6000 демонстрировала вчера
87
Xiaomi назвала точные сроки выхода MIUI 12 на смартфоны Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 7 и многие другие – список телефонов и сроки рассылки
5
Nvidia уже готовит продвинутые версии GeForce RTX 3080 на 20 ГБ видеопамяти, RTX 3070 на 16 ГБ и 3060 Ti - предполагаемые даты запуска и характеристики
95
NVIDIA отказывается от выпуска GeForce RTX 3070 Ti
18
Официально подтверждена принадлежность новых процессоров AMD Ryzen к серии 5000
32
Поддержка настольных процессоров Ryzen 5000 материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии станет доступна с января следующего года
148
Производительность графического чипа PlayStation 5 сравнили с GeForce RTX 2060 Super, у сообщества все больше вопросов к архитектуре
26
Выясняем, стоит ли покупать дорогую материнскую плату и ОЗУ для процессоров Intel – DDR4 2666 МГц VS 3200 МГц на Core i5-10400F от Benchmark
44
ASUS опубликовал список материнских плат, поддерживающих Zen 3 уже сейчас
16

Популярные статьи

Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
54
Разбираем причины, по которым Xbox Series X станет безоговорочным лидером следующего поколения консолей, а PlayStation 5 останется аутсайдером, плетущимся в хвосте
38
Я хочу продать свой игровой ПК и купить новую консоль – причины и ход мыслей
127
Флешбэк: Nokia 5800 XpressMusic – смартфон с сенсорным дисплеем, который стал началом заката эпохи
9
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
39
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть четвертая
6
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
11
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 2
9
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 3
9
Список утилит для настройки, разгона и тестирования ПК
7

Сейчас обсуждают

Ultimauser
17:29
Ни одного доказательства своим словам конечно же ты не предоставишь, ну да ладно.
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
VRoman
17:29
Дело в объединении кэша в один общий на каждом чиплете, чтобы IF не вносила свои +35 нс задержек при обращении в кэш "чужого" CCX.
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
Твоя мамка
17:26
Так у интела более дешёвый 8700к уничтожает любой рыгайзен, о чем речь
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
Alex_Str
17:25
Обратите внимание на настройки, особенно там где 61фпс. 3080 тестировали на более низких.
Отставить панику: AMD не призналась, какую модель Radeon RX 6000 демонстрировала вчера
wwr222
17:24
Это ты другим рассказывай,ладно? 8400 в Линксе жрет 88вт. Кроме того на самых дешманских платах биос вообще насмерть урезаный.
Производители материнских плат значительно усложнят установку новых процессоров Ryzen 5000-й серии на старые платы с чипсетами В450 и Х470
VRoman
17:23
Уменьшены межьядерные задержки за счёт объединения CCX. Задержки памяти на прежнем уровне, или чуть меньше если IF удасться разогнать.
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
A_K_
17:23
А что тогда пришлось бы делать Интелу. Нельзя же совсем убивать конкурента.
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
Махмуд Скорострелов
17:23
Каждая вторая новость про этот миюай. Кто вообще его обновляет
Xiaomi назвала дату выхода стабильной глобальной прошивки MIUI 12 для Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9
Иоанн Грозный
17:18
только раньше июня он в продаже не появится. предложит от силы 8 ядер, а там уже и ддр5 на подходе и зен 4 :D
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
VRoman
17:18
Это с победы над конкурентом. Победивший ставит +100 баксов к ценам ушедшего лета, а проигравший -100.
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем