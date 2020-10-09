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OnePlus 8 подешевел на 340 долларов – Snapdragon 865, стереодинамики, 48-Мп камера, NFC и аккумулятор на 4300 мА*ч по низкой цене

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Компания OnePlus в прошлом году резко подняла цены своих смартфонов. В этом году стоимость флагманов выросла ещё сильнее. Одной из апрельских новинок стала модель OnePlus 8. Стоимость в топовой модификации приблизилась к 1 000 долларов, но сейчас смартфон можно приобрести намного дешевле, чем весной.

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На AliExpress OnePlus 8 предлагается в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Цена версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составляет 560 долларов. Это на 260 долларов дешевле, чем весной, когда модель появилась на рынке.

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Ещё сильнее подешевела топовая комплектация, которая предполагает 12 ГБ оперативки в паре с постоянным запоминающим устройство вместимостью 256 ГБ. Стоимость упала на 340 долларов и на данный момент составляет приблизительно 600 долларов. В России флагман официально не продаётся.

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OnePlus 8 получил 90-герцовый экран Fluid AMOLED диагональю 6,55 дюйма. Разрешение матрицы составляет 1080 пикселей по узкой стороне. Плотность точек составляет 402 ppi. Дисплей занимает почти 90% лицевой стороны смартфона, а защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого поколения. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон и имеет встроенный биометрический сенсор для сканирования отпечатка пальца.

Смартфон оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865. В AnTuTu устройство набирает менее 570 000 баллов в среднем. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА*ч. АКБ поддерживает 30-ваттную зарядку по проводу и заряжается до 50% примерно за 20 минут.

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OnePlus 8 находится в одном ценовом сегменте с Xiaomi Mi 10. Смартфоны похожи друг на друга и сочетают топовую аппаратную платформу со скромной камерой. Но если модель компании Xiaomi получила хотя бы сенсор на 108 Мп, то герой заметки оснащён основной камерой с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Телеобъектив отсутствует. Снимать видео в 8K тоже нельзя. Зато есть поддержка записи роликов в формате 4K UHD при 60 к/сек и оптическая стабилизация изображения. Сенсор на 16 Мп установлен в ультраширокоугольном модуле с 14-мм оптикой и углом захвата 116 градусов.

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В левом верхнем углу экрана расположен фронтальный селфи-модуль, в основе которого лежит 16-мегапиксельная матрица оптического формата 1/3,06 дюйма. Камера для селфи может записывать видео в Full HD. Модель имеет корпус из стекла Gorilla Glass 5 и алюминия без защиты от воды по стандарту IP68 в отличие от версии. Габариты составляют 160,2 x 72,9 x 8 мм. На борту есть NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частоты обновления 5,8 ГГц.

К сильным сторонам OnePlus 8 можно отнести качественный дисплей с частотой обновления 90 Гц, стереофонические динамики, быструю зарядку и программное обеспечение OxygenOS 10 с операционной системой Android 10. К слову, китайская компания уже начала рассылку ОС Android 11 вместе с программной надстройкой OxygenOS 11. К недостаткам помимо отсутствия защиты IP68 и зарядки беспроводным путём отметить стоить не самое высокое качество съёмки 4K-видео, макромодуль вместо телеобъектива и отказ от разъёма для наушников.

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