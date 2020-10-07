Xiaomi Mi 10T упал в цене – Snapdragon 865, 144-Гц дисплей, 64-Мп камера, NFC и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч
Компания Xiaomi в конце прошлого месяца представила семейство Mi 10T. Одной из новинок стало одноименное стандартное издание, которое сейчас можно приобрести на AliExpress с небольшой скидкой.
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На момент создания материала Xiaomi Mi 10T доступен только в начальной модификации. Под капотом сентябрьской новинки установлено 6 ГБ оперативки и встроенный хранилище вместимостью 128 ГБ. Рекомендованная цена международной версии составила 499 евро или 590 долларов. На AliExpress купить смартфон можно на 40 долларов дешевле, т.е. за 550 долларов.
Напомним, что модель также будет продаваться в топовой конфигурации с 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ. Стартовая цена составила 549 евро или 645 долларов, но пока что в продаже флагмана нет. В России телефон тоже до сих пор ещё официально не продаётся даже в модификации с 6 ГБ оперативки.
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Xiaomi Mi 10T заключён в корпус из металла со стеклом Gorilla Glass 5 сзади и спереди. Защиты от воды и пыли производителем не предусмотрено. Спереди расположен 144-герцовый дисплей формата Full HD+ на базе жидкокристаллической матрицы диагональю 6,67 дюйма. Экран поддерживает стандарт HDR10+ и имеет яркость 500 нит.
В углу слева китайские разработчики установили селфи-камеру, в основе которой лежит 20-мегапиксельный датчик изображения с поддержкой Face Unlock. Площадка тыльной камеры исполнена в стиле Xiaomi Mi 10 Ultra. Сразу же в глаза бросается большой оптический модуль на 64 Мп. Он имеет фазовый автофокус и может снимать видео в 8K Ultra HD с частотой 30 к/сек. Также производителем предусмотрена запись 4K-роликов при 60 FPS. Оптическая стабилизация отсутствует. Разрешение ультраширокоугольного модуля составляет 13 Мп. Угол захвата изображения – 123 градуса. Для макросъёмки используется 5-мегапиксельная матрица.
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Сердцем Xiaomi Mi 10T является флагманская 7-нанометровая платформа Qualcomm SD865. Графическая подсистема в SoC представлена GPU Adreno 650. Питание электронике обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Она получила поддержку 33-ваттной зарядки по технологии USB Power Delivery 3.0. Беспроводным путём восполнить заряда АКБ нельзя.
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В связи с тем, что смартфон оборудован IPS-матрицей, биометрический сенсор расположился на правом торце, а не под дисплеем. Выделить также стоит чип с поддержкой Near Field Communication, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Выхода под гарнитуру нет. Расширить внутреннее хранилище тоже нельзя.
Программной платформой выступает Android 10. Операционная система 2019 года работает в паре с фирменной прошивкой MIUI 12. Отметим, что Xiaomi Mi 10T является одним из немногих смартфонов китайской компании в Европе с новой версией проприетарного программного обеспечения сразу из коробки. Модель получит ОС Android 11 весной 2021 года и ещё как минимум два поколения MIUI.
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