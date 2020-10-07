Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi в конце прошлого месяца представила семейство Mi 10T. Одной из новинок стало одноименное стандартное издание, которое сейчас можно приобрести на AliExpress с небольшой скидкой.

реклама

На момент создания материала Xiaomi Mi 10T доступен только в начальной модификации. Под капотом сентябрьской новинки установлено 6 ГБ оперативки и встроенный хранилище вместимостью 128 ГБ. Рекомендованная цена международной версии составила 499 евро или 590 долларов. На AliExpress купить смартфон можно на 40 долларов дешевле, т.е. за 550 долларов.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Напомним, что модель также будет продаваться в топовой конфигурации с 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ. Стартовая цена составила 549 евро или 645 долларов, но пока что в продаже флагмана нет. В России телефон тоже до сих пор ещё официально не продаётся даже в модификации с 6 ГБ оперативки.

реклама

Xiaomi Mi 10T заключён в корпус из металла со стеклом Gorilla Glass 5 сзади и спереди. Защиты от воды и пыли производителем не предусмотрено. Спереди расположен 144-герцовый дисплей формата Full HD+ на базе жидкокристаллической матрицы диагональю 6,67 дюйма. Экран поддерживает стандарт HDR10+ и имеет яркость 500 нит.

В углу слева китайские разработчики установили селфи-камеру, в основе которой лежит 20-мегапиксельный датчик изображения с поддержкой Face Unlock. Площадка тыльной камеры исполнена в стиле Xiaomi Mi 10 Ultra. Сразу же в глаза бросается большой оптический модуль на 64 Мп. Он имеет фазовый автофокус и может снимать видео в 8K Ultra HD с частотой 30 к/сек. Также производителем предусмотрена запись 4K-роликов при 60 FPS. Оптическая стабилизация отсутствует. Разрешение ультраширокоугольного модуля составляет 13 Мп. Угол захвата изображения – 123 градуса. Для макросъёмки используется 5-мегапиксельная матрица.

реклама

Сердцем Xiaomi Mi 10T является флагманская 7-нанометровая платформа Qualcomm SD865. Графическая подсистема в SoC представлена GPU Adreno 650. Питание электронике обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Она получила поддержку 33-ваттной зарядки по технологии USB Power Delivery 3.0. Беспроводным путём восполнить заряда АКБ нельзя.

реклама

В связи с тем, что смартфон оборудован IPS-матрицей, биометрический сенсор расположился на правом торце, а не под дисплеем. Выделить также стоит чип с поддержкой Near Field Communication, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Выхода под гарнитуру нет. Расширить внутреннее хранилище тоже нельзя.

Программной платформой выступает Android 10. Операционная система 2019 года работает в паре с фирменной прошивкой MIUI 12. Отметим, что Xiaomi Mi 10T является одним из немногих смартфонов китайской компании в Европе с новой версией проприетарного программного обеспечения сразу из коробки. Модель получит ОС Android 11 весной 2021 года и ещё как минимум два поколения MIUI.