Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Realme в этом году анонсировала смартфон Realme X3 SuperZoom, который получил флагманский процессор 2019 года Snapdragon 855+. Несмотря на то, что большинство современных флагманов оснащены более новым чипсетом Snapdragon 865, герою заметки тоже есть что предложить пользователям на фоне конкурентов. Причём стоимость смартфона на AliExpress сильно упала по акции, что делает его ещё более привлекательным выбором.

реклама

Модель доступна в двух модификациях памяти. В базовой она оснащается 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ. Цена на старте продаж составила 520 долларов. По акции стоимость снижена до 445 долларов, а с купоном магазина можно сэкономить ещё 60 долларов. В конечном счёте смартфон обойдётся в 385 долларов. В топовой конфигурации флагман предлагает пользователям в два раза больше постоянной памяти при 12 ГБ ОЗУ. Стоимость по акции с купоном продавца падает на 130 долларов и составляет 445 долларов. Предложение действует до 6 октября 2020 года (10:00 МСК).

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В «Ситилинк» купить Realme X3 SuperZoom тоже можно в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. При этом по неизвестным причинам смартфон на сайте магазина назван Realme X3. Цена составляет 34 990 рублей (450 долларов) и 39 990 рублей (515 долларов). Владельцы клубных карт «Ситилинк» смогут сэкономить ещё 500 рублей.

реклама

Напомним, что однокристальная система Snapdragon 855+ работает на частоте до 2,96 ГГц, имеет графику Adreno 640 с частотой 0,7 ГГц, выполняется по нормам 7-нанометровой технологии и не поддерживает мобильных сетей пятого поколения. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч с 30-Вт зарядной проводным путём через USB-C.

Главная особенность смартфона указана в его названии. Realme X3 SuperZoom оснащён 8-мегапиксельным перископным телеобъективом с оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом без потери качества. Разрешение стандартной камеры составляет 64 Мп. Она оптостабом похвастаться не может. Ультраширокоугольный модуль с 8-Мп матрицей получил оптику с углом захвата 119 градусов. Также на тыльной панели нашлось место сенсору на 2 Мп. Снимать видео смартфон может в 4K UHD при 60 FPS и 30 FPS.

реклама

Чтобы удешевить устройство, его заключили в пластиковый корпус со стеклом сзади и спереди. Защита от воды не предусмотрена. Габариты равны 163,8 x 75,8 x 8,9 мм. Спереди расположен дисплей IPS FHD+ размером 6,6 дюйма по диагонали. Матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц, а плотность точек составляет 400 пикселей/дюйм. Биометрический сенсор установлен на правом торце.

реклама

В левом верхнем углу дисплея расположена фронтальная камера. В её основу легли сразу два оптических модуля – главный на 32 Мп и ультраширокоугольный на 8 Мп. Угол захвата изображения составил 105 градусов. Сенсор используется тот же, что и в главной камере – ¼”, 1,12 мкм. Снимать видео фронталка может в формате Full HD при 30 FPS.

Realme X3 SuperZoom работает на операционной системе Android 10. ОС дополнена фирменным софтом Realme UI. Из прочих параметров смартфона стоит отметить наличие поддержки Near Field Communication (NFC), GPS, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Разъёмом для наушников, слотом под карту памяти и стереофоническими динамиками модель похвастаться не может.