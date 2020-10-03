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Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%

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Многие пользователи были бы не против использовать лицензионное программного обеспечения на своих персональных компьютерах. Но главная проблема заключается в высокой цене софта. Решает её магазин ключей для программного обеспечения GoDeal24.

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Магазин предлагает лицензии для антивирусов, операционных систем, видеоигр и пакетов офисных приложений по доступным ценам. Кроме того, сейчас в GoDeal24 проходит осенняя распродажа. В рамках которой вы можете получить скидку до 62%. О самых интересных предложениях мы поговорим в этом материале.

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Обзор магазина GoDeal24 и ассортимента

Но прежде чем перейдём к перечню наиболее привлекательных скидок, рассмотрим весь ассортимент GoDeal24 и сайт интернет-магазина. В цветовой гамме преобладают синий и белый цвета. Сам сайт переведён на несколько языков, включая русский. Правда, русификация неполная. Оплачивать покупки можно в рублях, долларах и евро.

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На главной странице есть поисковая строка, которая понадобится, если вам нужно будет найти ключи для антивирусов или офисного программного обеспечения, ибо таких категорий на сайте нет. Зато с любой страницы GoDeal24 вы можете быстро перейти к списку игр из любых магазинов, включая Epic Games Store, Origin и Steam.

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На главную страницу вынесено несколько популярных игр. Например, на момент написания статьи это Star Wars Squadrons, Borderlands 3, NBA2K21, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и Resident Evil 3. Увы, онлайн-чат с техподдержкой отсутствует, поэтому при возникновении вопросов придётся писать на электронную почту. Разделы со всей дополнительной информацией собраны в нижней части сайта. Там же можно почитать о политике конфиденциальности, об оплате, доставке и пр.

Осенняя распродажа в GoDeal24: лучшие предложения

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На этой распродаже вы можете использовать один из трёх промокодов в зависимости от продукта, чтобы получить скидку в размере 50%-62% от полной стоимости лицензии. Цена ключей в GoDeal24 на порядок ниже, чем в официальных магазинах. Хотя нужно отметить, что здесь вы покупаете ну Retail-ключ, а OEM-лицензию, которая может использоваться только с одним персональным компьютером.

Начнём с более скромных предложений. Промокод GOLE50 позволяет сэкономить 50% при покупке OEM-ключа для операционных систем Windows 10 Home или Professional. Профессиональное издание в рамках осенней распродажи обойдётся вам в примерно в 580 рублей (7,60 доллара), а за версию Home нужно доплатить около 45 рублей (0,60 доллара).

Продукт
Промокод
Скидка
Цена
GOLE50
50%
~7,60 доллара
GOLE50
50%
~8,20 доллара

Отметим, что в глазах обычного пользователя разницы между Windows 10 Home и Professional особой нет. Оба издания поддерживают Windows Helo, обеспечивают защиту в Интернете, родительский контроль и предлагают встроенный антивирус Windows Defender, в котором многие находят замену сторонним антивирусным программам.

Windows 10 Professional помогает защититься от утечек информации благодаря Windows Information Protection. А при краже устройства его можно будет заблокировать с помощью BitLocker. Домашнее издание этим похвастаться не может. Версия Professional ориентирована в первую очередь на бизнес-клиентов.

С промокодом GOLE55 вы сэкономите 55% от стоимости ключа. Его можно применить при покупке пакетов Microsoft Office 2019/2016 Home and Business для персональных компьютеров на базе операционной системы MacOS и для приобретения подписки сроком 1 год на Microsoft Office 365 Professional Plus.

Разница между двумя предложениями заключается в способе распространения. MS Office Home and Business 2016 и 2019 года представляет собой единоразовую покупку. Покупатели получают пакет основных офисным программ, включая Word, Excel и PowerPoint, наряду с двухмесячной бесплатной поддержкой от Microsoft. Издание 2016 года обойдётся в 3330 рублей (43,50 доллара), в то время как за более новую версию придётся доплатить ещё 600 рублей (8 долларов).

В свою очередь Microsoft Office 365 Professional Plus распространяется на основе подписки. Цена по акции в магазине GoDeal24 на год для одного персонального компьютера составляет почти 1200 рублей или 15,50 доллара. Чуть дороже обойдётся комплект с операционной системой Windows 10 Professional.

Продукт
Промокод
Скидка
Цена
GOLE55
55%
~50,50 доллара
GOLE55
55%
~43,50 доллара
GOLE55
55%
~11,50 доллара
GOLE55
55%
~21,10 доллара

Заметим, что в случае с Microsoft Office 365 Professional Plus вы тоже получаете доступ к Word, Excel, PowerPoint и другим классическим офисным программам. Помимо них подписка предлагает, Skype for Business, 1 ТБ в OneDrive и поддержку в режиме 24/7.

Наконец, последний блок касается предложений, к которым можно применить промокодом GOLE62 и получить скидку 62%. Microsoft Office 2019 Professional Plus обойдётся в магазине GoDeal24 по акции почти в 2300 рублей или 30 долларов. Стоимость пакета вместе с лицензией на операционную систему Windows 10 Home составляет 2675 рублей или 35 долларов. Примерно столько же стоит комплект с профессиональным изданием ОС от Microsoft.

Продукт
Промокод
Скидка
Цена
GOLE62
62%
~30 долларов
GOLE62
62%
~35 долларов
GOLE62
62%
~35 долларов
GOLE62
62%
~21 доллар
GOLE62
62%
~24,75 доллара
GOLE62
62%
~25 долларов

В 1910 рублей или 25 долларов обойдётся Windows 10 Home в паре с Microsoft Office 2016 Professional Plus. Издание Professional снизит стоимость комплекта на несколько рублей. Цена самого пакета Microsoft Office 2019 Professional Plus по акции составляет 1620 рублей или 21 доллар.

Оплата и доставка

Перед тем, как перейти к покупке, стоит позаботиться о создании учётной записи в GoDeal24. Для этого нажмите «Войти» в правом верхнем углу страницы и откройте раздел регистрации. Форма максимально простая. Нужно ввести имя, фамилию, e-mail и придумать пароль. Если вы хотите подписаться на рассылку, можете поставить соответствую отметку под строкой с адресом электронной почты.

После создания аккаунта можно переходить к покупке. Процесс оплаты рассмотрим на примере Microsoft Office 2019 Professional Plus CD-Key для одного персонального компьютера. Стоимость лицензии составляет свыше 6000 рублей.

После добавления товара в корзину нужно применить промокод GOLE62, который снизит цену на 62% или 3733 рубля. В итоге, стоимость Microsoft Office 2019 Professional Plus CD-Key будет составлять менее 2300 рублей.

Далее жмём «Приступить к оформлению заказа» и переходим к оплате. Если вы пропустили пункт с регистрацией, сайт ещё раз предложит вам создать учётную запись. Но оформить заказ можно и без авторизации.

Интернет-магазин GoDeal24 сотрудничает с сервисом Cwaletto. Именно через него будет проводиться транзакция. Оплачивать покупку рекомендуется через платёжную систему PayPal.

Заключение

Интернет-магазин ключей для программного обеспечения GoDeal24 предлагает прекрасную возможность приобрести лицензионный софт по низкой цене. В рамках осенней распродажи вас ждут выгодные предложения на ключи для Windows 10 и MS Office со скидкой до 62%.

После оплаты ключ в течение нескольких минут будет отправлен на указанный при регистрации или при оформлении заказа адрес электронной почты. В случае возникновения вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки, написав по адресу service@godeal24.com.

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seryler
10:10
Есть же норм магаз где дешевле и более надёжно
Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%
Yilec
10:10
Мде. Только представьте процессор интел для американской оборонки: один чиплет со Spectre, другой с Meltdown, третий с RIDL, четвертый с Fallout, пятый с ZombieLoad и шестой - пустой (для будущей дыры...
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