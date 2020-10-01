Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В августе 2020 года состоялась премьера смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Флагман нового поколения стал практически бескомпромиссным решением и одновременно одним из самых дорогих телефонов в истории компании из Южной Кореи. Но сейчас в России его можно купить намного дешевле, чем полтора месяца назад, когда продажи модели только стартовали.

реклама

В российской рознице, как и в большинстве регионов мира, смартфон доступен только в двух модификациях памяти. В «базе» модель комплектуется 8 ГБ ОЗУ, а накопитель UFS 3.0 рассчитан на хранение информации в объёме 256 ГБ. Официальная цена составила 99 990 рублей. Сейчас в «Регард» стоимость упала почти на 10 000 рублей и составляет чуть менее 91 000 рублей.

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Ещё сильнее подешевела топовая модификация, в которой к 12 ГБ оперативной памяти прилагается постоянное запоминающее устройство, рассчитанное на хранение 512 ГБ информации. На старте продаже рекомендованная розничная стоимость составила 119 990 рублей. Купить Samsung Galaxy Note 20 Ultra в магазине «Регард» на момент написания заметки можно примерно за 109 000 рублей, т.е. на 11 000 рублей дешевле, чем полутора месяцами ранее.

Отметим, что в Европе флагман нового поколения сейчас стоит приблизительно столько же, сколько и в России на старте продаж. Так, на Amazon вариант 8/256 ГБ обойдётся в 1075 евро или 98 000 рублей, а за топовую конфигурации памяти придётся отдать 1329 евро или 120 000 рублей.

реклама

Главная претензия пользователей к Samsung Galaxy Note 20 Ultra касается 7-нанометрового процессора Exynos 990. Мобильные платформы Samsung практически всегда уступали SoC Qualcomm, но в этом году у южнокорейской компании получился очень плохой чипсет. В некоторых тестах он даже уступает Exynos 9825, 8-нанометровой однокристальной системе прошлого поколения, которая установлена в Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Кроме того, Exynos 990 сильно греется, что приводит к троттлингу, и не может похвастаться энергоэффективностью.

реклама

В остальном же к Galaxy Note 20 Ultra особых вопросов нет, но один незначительный нюанс всё же имеется. Флагман оснащён дисплеем 3K с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Однако, вам придётся выбирать между максимальным разрешением и максимальной частотой обновления. Поддержка 120 Гц при 3K не предусмотрена, что довольно странно. Завершая тему дисплея, отметим диагональ 6,9 дюйма, стандарт HDR10+ плотность точек 495 пикселей/дюйм и встроенный ультразвуковой биометрический сенсор.

Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Компания отказалась от сенсора ToF. Кратность оптического зума – 5x, а программного – 50x. Камера имеет оптическую стабилизацию, фазовую и лазерную автофокусировку, а также может снимать видео в 8K UHD при 24 к/сек и в 4K UHD при 60 к/сек. Разрешение фронтальной камеры составило 10 Мп. Она тоже умеет записывать ролики в 8K UHD при 60 к/сек.

реклама

За питание в Samsung Galaxy Note 20 Ultra отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч. Смартфон получил 25-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную подзарядку. Из прочего отметим NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6, стереодинамики, защиту от воды по стандарту IP68, стекло нового поколения Gorilla Glass Victus, гибридный слот под microSD, умный Bluetooth-стилус с задержкой 9 мс и операционную систему Android 10. Разъём для наушников отсутствует.