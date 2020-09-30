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На российском рынке продолжают падать цены графических ускорителей GeForce RTX 2080 SUPER в исполнении партнёров компании NVIDIA, несмотря на рост курса доллара. В частности, в магазине «Регард» до минимальной отметки за всё время с начала продаж опустилась стоимость моделей Gigabyte RTX 2080 SUPER GAMING OC WaterForce WB и ASUS DUAL RTX 2080 SUPER EVO V2.

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Обе видеокарты основаны на 12-нанометровом чипе TU104 поколения Turing, номинальная частота которого составляет 1650 МГц. Частота в режиме Boost повышается почти на 200 МГц – до 1845 МГц. Также отметим 3072 универсальных процессора, 192 текстурных блока и 64 блока рендеринга. Количество тензорных ядер и ядер RT – 384 и 48 соответственно.

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Модели могут похвастаться поддержкой DirectX 12, NVLink и OpenGL 4.5. Интерфейс – PCI Express 3.0. Обе видеокарты получили 8 ГБ памяти типа GDDR6 с 256-разрядной шиной. Эффективная частота памяти составляет 15,5 ГГц, а пропускная способность – 495,9 ГБ/сек. Из общего стоит отметить три разъёма DisplayPort, один HDMI и поддержку работы с дисплеями с максимальным разрешением 8K Ultra HD.

Gigabyte RTX 2080 SUPER GAMING OC WaterForce WB получила систему жидкостного охлаждения, которая занимает два слота на плате. Графический адаптер потребляет 250 Вт и рекомендован к использованию в системах с блоком питания мощностью от 600 Вт. Для дополнительного питания предусмотрен разъём 8+6 pin. Купить модель в «Регард» можно за 56 990 рублей.

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ASUS DUAL RTX 2080 SUPER EVO V2 обзавелась трёхслотовой активной системой охлаждения. Требования по теплоотводу составляют 250 Вт, а рекомендуемая мощность блока питания – 650 Вт. Для дополнительного питания предусмотрен коннектор 8+8 pin. Цена графического ускорителя в «Регард» составляет 55 990 рублей.