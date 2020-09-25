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Компания Realme в конце первого квартала 2020 года принесла 90-герцовые панели в среднебюджетный ценовой сегмент вместе с анонсом серии Realme 6. О версии Pro мы писали вчера, а сегодня расскажем о падении стоимости стандартного издания.

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Realme 6 предлагает пользователям 4/8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ вне зависимости от модификации. Стандартная конфигурация появилась в продаже по цене 270 долларов (229 евро). Стоимость топовой комплектации на глобальном рынке составила 315 долларов (269 евро). Сейчас при покупке смартфона на AliExpress можно сэкономить порядка 100 долларов.

Завтра утром завершается осенняя распродажа, в рамках которой цены Realme 6 уже снижены, а также можно применить промокод TREND1000 на 14 долларов. Таким образом, стоимость версии с 4 ГБ оперативной памяти составит 175 долларов (-95 долларов), а модификация с 8 ГБ ОЗУ обойдётся в 210 долларов (-105 долларов).

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В России модель тоже продаётся, причём не только на сером рынке, но и официально. В магазине «Ситилинк» купить смартфон в начальной комплектации можно за 16 990 рублей (220 долларов), а в топовой – за 18 990 рублей (245 долларов). При этом по сравнению со стартом продаж в российской рознице официальная стоимость уже упала на 3000 рублей (40 долларов).

Отметим, что Realme 6 сильно напоминает модель Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Последняя стоит на 1000 рублей дешевле в каждой конфигурации, но при этом не может похвастаться экраном с поддержкой повышенной частоты обновления и имеет меньше памяти. Практически все остальные ключевые параметры совпадают.

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Оба смартфона оборудованы основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K UHD при 30 к/сек. На борту установлен 12-нанометровый мобильный процессор Helio G90T, которого компания MediaTek называет игровым. Однокристальная система работает с частотой 2,0-2,05 ГГц и имеет графику Mali-G76 MC4.

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За питание в Realme 6 отвечает аккумуляторная батарея на 4300 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу. Программной оболочкой выступает фирменная надстройка Realme UI с операционной системой Android 10 в основе. Все самые главные интерфейсы на месте. Так, смартфон получил чип NFC, выход под наушники, USB-C, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Корпус сделан из пластика, а спереди установлено третье поколение стекла Gorilla Glass.

Оно обеспечивает защиту 6,5” IPC LCD дисплея. Матрица имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту обновления 90 Гц. В небольшом отверстии установлена фронтальная камера на 16 Мп, которую можно использовать для распознавания лица пользователя и разблокировки смартфона. Ещё одно средство биометрической идентификации владельца устройства находится на правом торце и совмещено с клавишей питания. Речь идёт о сканере отпечатков пальцев.

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Конкурент Realme 6 в лице Redmi Note 9 Pro доступен в модификациях 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Цена в «Ситилинк» составляет соответственно 15 990 рублей и 17 990 рублей. Из основных отличий отметим тыльный биометрический сенсор, отсутствие поддержки 90-Гц, аккумулятор на 4500 мА*ч и 20-мегапиксельную селфи-камеру.