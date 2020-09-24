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Realme 6 Pro сильно подешевел – прекрасная альтернатива для Xiaomi Redmi Note 9 Pro с 90-Гц дисплеем и универсальной основной камерой по низкой цене

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Компания Realme недавно анонсировала седьмую серию смартфонов, но несмотря на это, модель Realme 6 Pro является самой актуальной в сегменте до 250 долларов. Хотя заметим, что она в продажу поступила по цене свыше 400 долларов (349 евро).

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Ещё несколько дней на AliExpress будет длиться акция, в рамках которой купить модель можно примерно за 240 долларов, т.е. на 160 долларов дешевле, чем на старте продаж. Стоимость Realme 6 Pro на распродаже снижена до 250 долларов. С промокодом TREND1500 можно сэкономить 1500 рублей, но для этого нужно изменить валюту с долларов на рубли. В конечном счёте модель обойдётся примерно в 18 000 рублей.

В России смартфон продаётся официально с весны этого года. Стоимость на старте продаж составила 24 990 рублей (325 долларов), что сделало его конкурентом для Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Сейчас в магазине «Ситилинк» купить Realme 6 Pro можно за 21 990 рублей (285 долларов).

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Модель оснащена 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 720G с графическим узлом Adreno 618. Частота CPU составляет 2,3 ГГц при максимальной нагрузке. Однокристальная система работает в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет ёмкость 128 ГБ, а за питание отвечает аккумуляторная батарея, зарядная ёмкость которой составляет 4300 мА*ч. Мощность быстрой зарядки VOOC 4.0 – 30 Вт. Аккумулятор заряжается менее чем за час до 100%.

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В Realme 6 Pro установлена панель IPS формата Full HD+. Размер по диагонали составляет 6,6 дюйма, а частота обновления изображения – 90 Гц. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения. В левом углу установлена фронтальная камера, оснащённая главным модулем на 16 Мп и ультраширокоугольным на 8 Мп.

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На тыльной стороне смартфона установлена стеклянная крышка, а рамка изготовлена из пластика. Габаритные размеры составляют 163,8 x 75,8 x 8,9 мм. По торцам раскиданы сканер отпечатков пальцев с кнопкой питания, клавиша управления громкостью, выход под наушники и разъём USB Type-C. Под капотом нашлось место для Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и NFC.

Основная камера построена на базе четырёх модулей. Разрешение главного составляет 64 Мп, ультраширокоугольного – 8 Мп, а вспомогательного – 2 Мп. Последний используется для макросъёмки. В отличие от большинства смартфонов стоимостью до 25 000 рублей Realme 6 Pro может похвастаться наличием телеобъектива. Он обеспечивает 2-кратное оптическое масштабирование по отношению к главной камере. Разрешение составляет 12 Мп. Смартфон может похвастаться фазовой автофокусировкой и поддержкой записи видео в 4K UHD при 30 к/сек. Оптическая стабилизация не заявлена.

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В завершение несколько слов скажем о программное составляющей. Realme 6 Pro работает на базе операционной системы Android 10 с прошивкой Realme UI. Модель поддерживает ночной режим, интеллектуальные функции и Google Pay.

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