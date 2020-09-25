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Ни для кого не секрет, что смартфоны с каждым годом дорожают. Это касается всех ценовых сегментов и всех производителей. Не является исключением и компания Xiaomi. В её ассортименте есть довольно популярная линейка Redmi Note. В 2019 году появилась модель Redmi Note 8T стоимостью от 179 евро. Смартфон нового поколения поступил в продажу по цене от 199 долларов. Версия Pro нового поколения пока что является самым дорогим решением в истории серии – 299 евро за топовую комплектацию. Она оказалась на 20 евро дороже, чем Redmi Note 8 Pro. Но уже скоро всё поменяет премьера модели Redmi Note 10 Pro.

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Смартфон будет представлен в начале следующего месяца. Его стоимость составит 329 евро в топовой модификации. Правда, объёмы оперативной и встроенной памяти пока что не уточняются. Зато известно, что будущая новинка станет первым смартфоном серии Redmi Note, который получит поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.

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Для этого у Xiaomi Redmi note 10 Pro будет установлен новый мобильный процессор Snapdragon 750G. Однокристальная система получила ядра Kryo 570 с частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 619. По словам представителей Qualcomm, новая платформа оказалась на 20% производительнее, чем Snapdragon 730G. Выполняется изделие по 8-нанометровой технологии.

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Помимо нового процессора с модемной платой Snapdragon X52 смартфон получит аккумуляторную батарею ёмкостью 4820 мА*ч. Правда, рекордом линейки это не станет. Как известно, вся девятая серия оснащена аккумулятором зарядной ёмкостью 5020 мАч*.

Из прочего отметим программное обеспечение MIUI 12 сразу из коробки, построенное на базе операционной системы Android 10, поддержку Near Field Communication, разъём для наушников, Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и 64-мегапиксельную основную камеру. Сканер отпечатков пальцев будет установлена на правом торце. На рендере в начале заметки изображена модель Redmi Note 10. Она будет оборудована 48-мегапиксельной основной камерой.