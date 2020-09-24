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Компания Xiaomi в 2018 году представила смартфон Pocophone F1, который получил топовый процессор на момент своей премьеры и был оценён лишь в 300 долларов. Спустя полтора года он обзавёлся преемником. Модель нового поколения называется POCO F2 Pro. Сейчас её можно купить на 235 долларов дешевле, чем на старте продаж.

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Весенняя новинка стала самым дешёвым решением на международном рынке, и в России в том числе с мобильным процессором Snapdragon 865 под капотом. Смартфон доступен в модификациях с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти соответственно. Вариант 6/128 ГБ поступил в продажу по рекомендованной цене 499 евро (580 долларов). Версию 8/256 ГБ оценили в 599 евро (700 долларов). В некоторых странах Европе официальная стоимость топовой модификации и вовсе составила 699 евро, но это исключение из общей картины. В России продаётся только максимальная конфигурация. Рекомендованная цена на старте продаж – 49 990 рублей или 650 долларов.

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На AliExpress до 26 сентября этого года международную версию POCO F2 Pro можно купить с существенной скидкой. Например, стоимость смартфона в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти составляет порядка 360 долларов с купоном продавца и промокодом TREND1500 на 21 доллар. Конфигурация 8/256 ГБ с тем же промокодом обойдётся в 465 долларов, т.е. на 235 долларов дешевле, чем несколькими месяцами ранее на старте продаж.

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Флагман может похвастаться поддержкой 8K Ultra HD и работой в сетях пятого поколения. Отметим, что в начальной комплектации он оснащён оперативной памятью LPDDR4x, а в топовой используется более быстрая ОЗУ LPDDR5. Тип хранилища вне зависимости от модификации – UFS 3.1. За питание отвечает аккумуляторная батарея на 4700 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу.

POCO F2 Pro остался без телеобъектива, а на презентации компания акцентировала внимание на 5-мегапиксельной телекамере для макросъёмки. Она имеет разрешение 5 Мп. Без сенсора глубины тоже не обошлось. Разрешение главного модуля составило 64 Мп, а ультраширокоугольного – 13 Мп. Оптическая стабилизация не предусмотрена.

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Одной из основных особенностей флагмана нового поколения является наличие выдвижной фронталки на 20 Мп. Такое решение позволило отказаться от вырезов и отверстий в экране, за что в прошлом году пользователям полюбились модели Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro. Обе, к слову, вскоре получат преемниц на флагманской SoC Snapdragon 865.

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Дисплей героя заметки основан на матрице OLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Она имеет размер 6,67 дюйма по диагонали, поддержку HDR10+ и разрешение FHD+. На борту POCO F2 Pro есть выход под наушники, ИК-порт, USB-C и Bluetooth. Отдельно отметим стандарт Wi-Fi 6 и поддержку Near Field Communication. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10. Из коробки она дополнена прошивкой MIUI 11, но уже смартфон получил MIUI 12. Кроме того, до конца года модель обзаведётся операционной системой Android 11. Одиннадцатую ревизию «зелёного робота» уже тестируют как с китайской прошивкой, так и с глобальной.