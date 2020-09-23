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Xiaomi Mi 10 Lite сильно подешевел – Snapdragon 765G, NFC, Quad-камера и аккумулятор ёмкостью 4160 мА*ч со скидкой до 190 долларов

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Линейка Xiaomi Mi 10 состоит пока что только из четырёх смартфонов. Самый доступный из них называется Xiaomi Mi 10 Lite. Его анонсировали в Европе в марте 2020 года, а продажи начались спустя два месяца. Сейчас приобрести смартфон можно заметно дешевле, чем весной.

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На AliExpress в понедельник стартовала осенняя распродажа, в рамках которой купить Xiaomi Mi 10 Lite можно со скидкой до 190 долларов. Модель доступна в двух версиях: с 64 и 128 ГБ ПЗУ. Оперативки в обоих случаях на борту имеет 6 ГБ.

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Стоимость начальной конфигурации составила на старте продаж 349 евро или 410 долларов. Сейчас с промокодом TREND1500 смартфон можно заказать за 260 долларов. Версия со 128 ГБ постоянной памяти обойдётся в 275 долларов с тем же промокодом вместо стартовых 465 долларов (399 евро). В России устройство официально до сих пор не продаётся.

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Xiaomi Mi 10 Lite несёт на борту самый производительный чип среднего сегмента Snapdragon 765G. Он имеет пиковую частоту 2,4 ГГц и располагает графическим узлом Adreno 620. Вопросами питания в смартфоне занимается АКБ зарядной ёмкостью 4160 мА*ч с поддержкой 20-ваттной зарядки через USB Type-C.

В устройстве установлен дисплей Super AMOLED формата Full HD+ со встроенным биометрическим сенсором. Он имеет диагональ 6,57” и небольшой вырез с 16-Мп фронтальной камерой, которая может похвастаться Face Unlock. Поддержка 120 Гц или 90 Гц не заявлена. Основная камера представлена четырьмя оптическими модулями во главе с главным на 48 Мп.

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Сзади также установлены два сенсора на 2 Мп и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с углом захвата 120 градусов. Напомним, что у себя на родине компания представила модель Mi 10 Youth, в которой вместо датчика на 2 Мп используется 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. На презентации пообещали выпустить телефон в Европе как Mi 10 Lite Zoom, но он так и не появился.

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Xiaomi Mi 10 Lite имеет корпус из стекла и металла с габаритами 163,7 x 74,8 x 7,9 мм. Весит смартфон 192 грамма. Весенняя новинка не может похвастаться стереофоническими динамиками, слотом для microSD и разъёмом для наушников. Зато на борту есть ИК-излучатель, навигационный модуль GPS, радиоприёмник, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и чип NFC с поддержкой Google Pay.

Программной платформой выступает Android 10. Она дополнена оболочкой MIUI 12. В Китае компания уже начала тестировать прошивку на базе одиннадцатой ревизии «зелёного робота». При этом она заявила, что в 2020 году только флагманы получат стабильную Android 11. Для всех остальных моделей свежая версия ОС от Google «прилетит» не раньше марта следующего года.

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