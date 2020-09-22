Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

11 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире

[ ] для раздела Блоги
+
<b>!!! 2080 Ti Zotac AMP за КОПЕЙКИ в Регарде !!!</b>
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi за последние несколько дней выпустила программное обеспечение MIUI 12 для одиннадцати своих моделей, анонсированных в 2018, 2019 и 2020 годах. Причём апдейт пришёл даже на смартфон, который с MIUI 12 появился в продаже. Сегодня мы писали о выходе глобальных прошивок для Xiaomi Mi Note 3 и Xiaomi Mi 8 Lite. Они были представлены в 2017 и 2018 годах соответственно. Первая модель при этом получила обновления на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Вторая – на Android 10. В этом же материале рассмотрим ещё девять смартфонов, обзавёдшихся актуальной версией программного обеспечения.

реклама

Начнём с Xiaomi Mi 10 Ultra и Mi MIX 3 5G. Апдейт распространяется исключительно «по воздуху» и скачать архив для установки вручную пока что нельзя. Mi MIX 35G комплектуется процессором Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 12 Мп, а фронтальной – 24 Мп + 2 Мп. Главная особенность устройства – форм-фактор слайдера.

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Xiaomi Mi 10 Ultra был выпущен в прошлом месяце в честь годовщины бренда. Он получил основную камеру разрешением 48 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 20 Мп, которая стала лучшей по версии DxOMark. Отметим, что при тестировании возможностей оптических модулей в наличии французских специалистов была на тот момент недоступная пользователям прошивка MIUI 12. Сейчас именно эта версия распространяется «по воздух». Вместе с улучшением возможностей камеры она повышает скорость зарядки. Напомним, что в смартфоне установлен 120-Гц дисплей OLED и процессор Snapdragon 865. Ёмкость комплектной батареи составляет 4500 мА*ч, а проводная зарядка имеет рекордную мощность 120 Вт.

реклама

Redmi Note 7 в Индии получил MIUI 12, но её тоже пока что нельзя установить вручную. Обновление проходит под номером v12.0.1.0.QFHINXM. Модель комплектуется процессором Snapdragon 675, несёт на борту аккумулятор зарядной ёмкостью 4000 мА*ч и основную камеру разрешением 48 Мп + 5 Мп. Во фронталке установлена матрица на 13 Мп.

Redmi Note 9 Pro в Индии получил MIUI 12.0.1.0.QJWINXM (скачать). Обновление уже можно загрузить и установить в ручном режиме через Recovery. Выход апдейта в Индии говорит о том, что уже скором MIUI 12 должна «прилететь» на Redmi Note 9S. Смартфон оборудован процессором Snapdragon 720G в паре с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ в топовой модификации. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5020 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а лицевой – 16 Мп.

реклама

Флагман Xiaomi Mi 10 получил европейскую версию MIUI 12.03.0.QJBEUXM (скачать). Модель представили в начале 2020 года. Она получила основную камеру разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталку на 20 Мп. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц. Сердцем смартфона выступила SoC Snapdragon 865, а аккумулятор получил ёмкость 4780 мА*ч.

реклама

Xiaomi Mi 10 Youth тоже обзавёлся актуальной версией MIUI 12. Правда, китайской. Номер апдейта – v12.06.0.QJCNXM (скачать). Смартфон получил процессор Snapdragon 765G, аккумулятор на 4160 мА*ч и основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронталка представлена 16-Мп матрицей.

Глобальная прошивка MIUI 12.0.5.0.QCRMIXM (скачать) пришла на бюджетную модель Redmi 9C. Также смартфон получил европейскую версию MIUI 12.0.4.0.QCTEUXM (скачать). Устройство отличается аккумулятором на 5000 мА*ч и наличием NFC при цене порядка 100 долларов.

В Индии Redmi K20 Pro компания решила обновить до MIUI 12.0.3.0.QFKINXM (скачать). Смартфон оснащён чипсетом Snapdragon 855 и АКБ на 4000 мАч. На тыльной стороне установлены модули разрешением 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп, а выдвижная фронталка обзавелась сенсором на 20 Мп.

В завершение отметим, что POCO X3 NFC получил MIUI под номером v12.0.2.0. Обновление пришло в нескольких регионах, включая Россию. Скачать европейскую версию можно тут, русскую – здесь, а глобальную – по этой ссылке. Больше о смартфоне вы можете узнать из отдельной заметки.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
11
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
35
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
15
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
208
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
113
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
16
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
24

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 208
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 35
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA 6 была красочно анонсирована в конце презентации PS5 – новая концепция от пользователей выглядит очень реалистично
13
Цена Xiaomi Mi 10 упала на 540 долларов – Snapdragon 865, 108-Мп камера, 90-Гц дисплей AMOLED и аккумулятор на 4780 мА*ч
4
POCO X3 NFC сильно подешевел – Snapdragon 732G, 64-Мп камера, 120-Гц экран, Android 10 и аккумулятор ёмкостью 5120 мА*ч по самой низкой цене с начала продаж
1
7 популярных смартфонов Xiaomi получили Android 11 – Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 9S и другие – список и ссылки на закачку
5
Раскрыты характеристики и цены видеокарт Big Navi – Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT – 16 Гб памяти Samsung, 256-битная шина и многое другое
35
Геймеры против перекупщиков видеокарт – продажи GeForce RTX 3080 на eBay оказались полностью остановлены
41
Xiaomi Redmi Note 9 сильно подешевел – NFC, аккумулятор на 5020 мА*ч и 48-Мп камера со скидкой до 140 долларов
4
Xiaomi Redmi Note 8 Pro резко подешевел перед анонсом 10-й серии Redmi Note – продвинутая камера на 64 Мп, игровой процессор и NFC по самой низкой цене осени 2020
2
Huawei P30 Pro подешевел на 480 долларов – лучший камерофон 2019 года с сервисами Google по низкой цене
2
Realme представила четырёх мощных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9C
2
Популярный смартфон Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12 от 21 сентября 2020 года
3
Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – NFC, мощный процессор, ёмкий аккумулятор и 64-Мп камера со скидкой до 135 долларов
3
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
26
Xiaomi Mi Note 10 Lite подешевел на 215 долларов – Snapdragon 730G, качественный дисплей OLED, 64 Мп-камера NFC и аккумулятор на 5260 мА*ч по низкой цене
4
Crysis Remastered против оригинальной игры 2007 года - очередной проходной проект или графика нового поколения - от Testing Games
24
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
100
Выясняем, так ли важно количество видеопамяти для современных видеокарт на примере GeForce RTX 3080 – по мнению Diy.zol
34
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
489
Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3600X – выясняем, сколько fps принесёт переплата в 250 долларов за 12-ядерный процессор по мнению Benchmark
15
Крупнейшее графическое обновление для Ведьмак 3: Дикая Охота добралось до релиза
4

Популярные статьи

NVIDIA замедляет старые видеокарты в новых драйверах - проверяем популярную теорию на практике
135
Какую видеокарту купить, если денег мало, а поиграть хочется – выбираем модель для любого кошелька и игрового разрешения на 60 fps
43
Самые необычные материнские платы - встроенные тюльпаны, распаянная память, распаянные связки видеокарт и многое другое
46
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
35
Необычные материнские платы - двухпроцессорные, яркие расцветки, мощные и миниатюрные и многие другие
11
Data Scientist – вероятная профессия будущего. Реальность и мифы
38
Необычные материнские платы - яркие цвета, встроенный процессор, большие радиаторы и многое другое
8
Ретроверсус — Radeon HD 2900 XT (R600) vs. GeForce 8800 GTS (G80)
35
Тест термопасты Thermagic ZF-12 - выскочка из Китая
38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
11

Сейчас обсуждают

Артур Легат
20:51
Обосался ты знатно, не угадал)) Моник 4 к. Сертификация Vesa hdr 600. Настоящие 10 бит без фрс) Теперь понимаешь как твои познания низки? И тебе же не понять как правильно работает цепочка premium Hd...
RADEON 20.9.1 изобилует багами
Kopcheniy
20:51
Там было похлеще, многих не впечатлили новые фишки, их расстроило +30% за х1.5-х2 к цене от 1080Ti, потому некоторые скупали еще новые 1080Ti за сниженный ценник. Б/у версии были еще дешевле - вплоть ...
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
REY_B_
20:50
"но ездят на поло" - на гнилом поло, прошитом, без катализатора, т.е. отравляющие жизнь соседям.
Доступная видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 получит 40 вычислительных блоков и будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3060 в среднем ценовом сегменте
Дмитрий
20:50
2080ti, когда вышли, было понятно вышли ограниченной серией. Чипы не производят, но вот производители произвели карты которые продать надо, поэтому 3080 может искуственно задерживаться.
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
REY_B_
20:49
Лучше уж купить хорошее красное, чем увидеть топовое зелёное.
Доступная видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 получит 40 вычислительных блоков и будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3060 в среднем ценовом сегменте
Kopcheniy
20:49
Вы не увидели слова "вендор" в первом предложении. То есть сама Nvidia уже не продает карты Turing, начиная с 2070S. То, что есть в наличии в магазинах сейчас - это карты, которые были ранее отгруже...
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
32.50
20:47
3500x не будет ли лучше?
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
Дмитрий
20:46
Продажи 2080ti никто не останавливал. Их продают со складов ритейлеров, кто завозит карты, ну и возможно 3080 дают тем кто продает карты нвидия, обычно по правилам дистрибьюции вы должны продавать все...
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
Kopcheniy
20:43
Продажи 2080Ti теперь целиком висят на ритейлерах. Их выпуск и отгрузку вендор заблаговременно приостановил. Да будут, будут, только не сразу. Тем более что сейчас не так много реальных желающих взят...
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
Дмитрий
20:40
Это по новостям их купить хотят, искуственно созданный ажиотах, я думаю 3090 будут в доступе, а пока не продадут 2080ti, их партиями выкидывать будут Ну а потом выпустят карты с большим размером памят...
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем