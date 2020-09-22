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Компания Xiaomi за последние несколько дней выпустила программное обеспечение MIUI 12 для одиннадцати своих моделей, анонсированных в 2018, 2019 и 2020 годах. Причём апдейт пришёл даже на смартфон, который с MIUI 12 появился в продаже. Сегодня мы писали о выходе глобальных прошивок для Xiaomi Mi Note 3 и Xiaomi Mi 8 Lite. Они были представлены в 2017 и 2018 годах соответственно. Первая модель при этом получила обновления на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Вторая – на Android 10. В этом же материале рассмотрим ещё девять смартфонов, обзавёдшихся актуальной версией программного обеспечения.

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Начнём с Xiaomi Mi 10 Ultra и Mi MIX 3 5G. Апдейт распространяется исключительно «по воздуху» и скачать архив для установки вручную пока что нельзя. Mi MIX 35G комплектуется процессором Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 12 Мп, а фронтальной – 24 Мп + 2 Мп. Главная особенность устройства – форм-фактор слайдера.

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Xiaomi Mi 10 Ultra был выпущен в прошлом месяце в честь годовщины бренда. Он получил основную камеру разрешением 48 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 20 Мп, которая стала лучшей по версии DxOMark. Отметим, что при тестировании возможностей оптических модулей в наличии французских специалистов была на тот момент недоступная пользователям прошивка MIUI 12. Сейчас именно эта версия распространяется «по воздух». Вместе с улучшением возможностей камеры она повышает скорость зарядки. Напомним, что в смартфоне установлен 120-Гц дисплей OLED и процессор Snapdragon 865. Ёмкость комплектной батареи составляет 4500 мА*ч, а проводная зарядка имеет рекордную мощность 120 Вт.

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Redmi Note 7 в Индии получил MIUI 12, но её тоже пока что нельзя установить вручную. Обновление проходит под номером v12.0.1.0.QFHINXM. Модель комплектуется процессором Snapdragon 675, несёт на борту аккумулятор зарядной ёмкостью 4000 мА*ч и основную камеру разрешением 48 Мп + 5 Мп. Во фронталке установлена матрица на 13 Мп.

Redmi Note 9 Pro в Индии получил MIUI 12.0.1.0.QJWINXM (скачать). Обновление уже можно загрузить и установить в ручном режиме через Recovery. Выход апдейта в Индии говорит о том, что уже скором MIUI 12 должна «прилететь» на Redmi Note 9S. Смартфон оборудован процессором Snapdragon 720G в паре с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ в топовой модификации. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5020 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а лицевой – 16 Мп.

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Флагман Xiaomi Mi 10 получил европейскую версию MIUI 12.03.0.QJBEUXM (скачать). Модель представили в начале 2020 года. Она получила основную камеру разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталку на 20 Мп. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц. Сердцем смартфона выступила SoC Snapdragon 865, а аккумулятор получил ёмкость 4780 мА*ч.

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Xiaomi Mi 10 Youth тоже обзавёлся актуальной версией MIUI 12. Правда, китайской. Номер апдейта – v12.06.0.QJCNXM (скачать). Смартфон получил процессор Snapdragon 765G, аккумулятор на 4160 мА*ч и основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронталка представлена 16-Мп матрицей.

Глобальная прошивка MIUI 12.0.5.0.QCRMIXM (скачать) пришла на бюджетную модель Redmi 9C. Также смартфон получил европейскую версию MIUI 12.0.4.0.QCTEUXM (скачать). Устройство отличается аккумулятором на 5000 мА*ч и наличием NFC при цене порядка 100 долларов.

В Индии Redmi K20 Pro компания решила обновить до MIUI 12.0.3.0.QFKINXM (скачать). Смартфон оснащён чипсетом Snapdragon 855 и АКБ на 4000 мАч. На тыльной стороне установлены модули разрешением 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп, а выдвижная фронталка обзавелась сенсором на 20 Мп.

В завершение отметим, что POCO X3 NFC получил MIUI под номером v12.0.2.0. Обновление пришло в нескольких регионах, включая Россию. Скачать европейскую версию можно тут, русскую – здесь, а глобальную – по этой ссылке. Больше о смартфоне вы можете узнать из отдельной заметки.