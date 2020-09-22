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Сегодня мы писали о том, что компания Xiaomi выпустила стабильную глобальную версию MIUI 12 для смартфона Mi Note 3, который вышел в сентябре 2017 года. Также производитель из Пекина начал распространять апдейт для ещё одной модели не первой свежести. Речь идёт о Xiaomi Mi 8 Lite. Заметим, что в августе смартфон получил китайскую версию MIUI 12 Stable, а менее двух недель назад ему «прилетела» стабильная российская прошивка.

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Глобальная стабильная версия MIUI 12 проходит под номером v12.0.3.0.QDTMIXM. Апдейт рассылается, как всегда, «по воздуху». Если не хотите томиться в ожидании OTA-обновления, можете загрузить архив и установить новую версию прошивки самостоятельно. Сделать это можно через настройки смартфона или в режиме восстановления. Программное обеспечение построено на базе операционной системы Android 10.

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В начале этого месяца китайская компания официально прекратила рассылку еженедельных обновлений MIUI 12 Closed Beta для Xiaomi Mi 8 Lite и ещё нескольких смартфонов 2018 года выпуска. Также было официально заявлено, что одиннадцатая ревизия операционной системы для этих моделей не будет доступна. А вот шансы на MIUI 13 хоть и небольшие, но всё же есть, учитывая то, что три устройства 2017 года смогли обзавестись MIUI 12.

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Модель оснащена процессором Snapdragon 660. 14-нанометровая однокристальная система от Qualcomm работает в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Она объединяет графический контроллер Adreno 512 и восемь ядер с пиковой частотой 2,2 ГГц. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ в топовой модификации. Ёмкость встроенной батареи составляет 3350 мА*ч, а мощность зарядки по проводу – 18 Вт.

Xiaomi Mi 8 Lite несёт на борту основную камеру с разрешением 12 Мп + 5 Мп и 24-мегапиксельную фронталку. Сзади в главном модуле установлен флагманский датчик изображения Sony IMX363. На лицевой панели обосновался дисплей IPS LCD формата Full HD+. Размер экрана по диагонали составляет 6,26 дюйма. Вверху есть небольшой вырез с фронталкой, решёткой динамиками и сенсорами освещения / приближения. Биометрический сенсор установлен на тыльной стороне.

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Смартфон двухлетней давности получил из коробки операционную систему Android 8.1 Oreo в паре с проприетарной оболочкой MIUI 10. Из остальных параметров модели стоит отметить навигационный модуль GPS, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, а также разъём USB Type-C. Выхода для проводных наушников, стереодинамиков и чипа NFC в Xiaomi Mi 8 Lite не оказалось.