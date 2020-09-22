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Компания Xiaomi после небольшого перерыва продолжает выпускать обновления программного обеспечения для своих смартфонов. В этот раз MIUI 12 Stable стала доступна для модели 2017 года на глобальном рынке. Речь идёт об относительно доступном на момент премьеры камерофоне Xiaomi Mi Note 3. Недавно он получил прошивку в Китае, а сейчас для него стала доступна стабильная глобальная версия фирменной оболочки.

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Модель представили в сентябре 2017 года. В продаже она появилась с операционной системой Android 7.1 Nougat. Новая ревизия проприетарного программного обеспечения построена на базе ОС Android 9.0 Pie. Десятую версию «зелёного робота» смартфон точно не получит. На MIUI 13 тоже уже не стоит надеяться.

Обновление распространяется «по воздуху» в несколько этапов. По этой причине конкретно вы можете получить его позже других. Если вы не хотите ждать OTA-апдейта, можно скачать архив и установить его вручную через «три точки» или загрузив смартфон в режиме восстановления. Обновление проходит под номером MIUI 12.0.1.0.PCHMIXM.

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Напомним, что в Xiaomi Mi Note 3 установлена сдвоенная основная камера, чем в 2017 году могли похвастаться далеко не все смартфоны. Её разрешение составило 12 Мп + 12 Мп. Модель трёхлетней давности обладает оптической стабилизацией, почти двукратным оптическим зумом (ЭФР 52 в телеобъективе и 27 мм в стандартном модуле), фазовой автофокусировкой и может снимать видео в 4K Ultra с частотой 30 FPS. Разрешение камеры для селфи – 16 Мп.

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Сердцем смартфона выступила культовая мобильная платформа Snapdragon 660, которая лишь к началу 2019 года добралась до бюджетного ценового сегмента, появившись в китайской версии Redmi Note 7 за 150 долларов. Процессор выполняется по нормам 14-нанометровой технологии. Он обладает ядрами с частотой до 2,2 ГГц и графическим чипом Adreno 512. На борту герой заметки несёт 6 ГБ ОЗУ, а вместимость накопителя eMMC 5.1 может составлять 64 ГБ либо 128 ГБ в зависимости от модификации памяти.

Подсистема питания в Xiaomi Mi Note 3 представлена аккумулятором на 3500 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой через USB-C. Корпус смартфона сделан из металла и стекла Gorilla Glass четвёртого поколения. Модель оснащена компактным дисплеем, который имеет разрешение Full HD+ и размер 5,5 дюйма по диагонали. Также отметим поддержку Near Filed Communication, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, стереозвук, инфракрасный излучатель и фронтальный сканер отпечатков пальцев, совмещённый с клавишей «Домой». Разъёма для наушников в смартфоне не предусмотрено.